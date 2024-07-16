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台南市人事處長異動 康人方調高雄 游梅子今接任

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市人事處長異動，原處長康人方（左）調高雄市政府人事處長，由財政部人事處長游梅子接任（右），市長黃偉哲（右二）主持交接典禮。圖／台南市政府提供
台南市人事處長異動，原處長康人方（左）調高雄市政府人事處長，由財政部人事處長游梅子接任（右），市長黃偉哲（右二）主持交接典禮。圖／台南市政府提供

台南市政府人事處長康人方調高雄市政府人事處長，新人選由財政部人事處長游梅子接任，市長黃偉哲今天主持交接儀式，行政院人事行政總處人事長蘇俊榮監交。

黃偉哲表示，感謝人事處長康人方在市府服務期間的用心、關懷與專業，在人事規章與權益方面都有卓越的貢獻，康人方也掌握科技趨勢，開辦AI增能研習，提升同仁專業技能，並積極增進人事幕僚團隊專業知能，為市府提供專業且優質的人事服務。相信新任處長游梅子加入團隊後，市府服務一定會更上層樓。

人事長蘇俊榮表示，康人方年輕有為、表現卓越、處事圓融，奉命南下接任高雄人事處長職務，因此將台南交棒給新任游處長。游梅子在地方與中央機關皆有豐富的實務經驗，也曾服務於人事總處，相信他一定可以勝任台南市人事處長的重任。

新任處長游梅子，從財政部人事處長調陞市府人事處長職務，擁有超過30年豐富的人事工作經驗，曾任台東縣政府人事處處長、行政院人事行政總處培訓考用處副處長、與新北市政府人事處副處長，歷練豐富兼有中央與地方的實務經驗。

台南 黃偉哲

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