世界機器人大賽 林園國小首參賽推倒各國奪冠

高雄林園國小機械動力社校隊遠赴澳洲參加「2024 RoboRAVE世界機器人大賽」，首度參賽一舉拿下冠軍、亞軍、季軍等4獎；校方表示，機器人競賽常遇突發狀況，考驗孩子危機處理能力。

林園國小今天發布新聞稿表示，機械動力社校隊在13日至14日參加在澳洲陽光海岸大學舉辦的機器人大賽，與來自各國選手同場競技。

選手林祺淏、黃愉勝以自己設計組裝的機器人，在競技舞台上一一推倒各國機器人，獲得小學組機器人相撲世界賽冠軍；選手邱靖棠、黃裕宸同學獲得澳洲世界賽循跡國小組亞軍；選手黃鼎元、周忠霖獲得11歲以上組機器人相撲世界賽季軍。

此外，選手龍晏緹、黃意純、黃郁庭獲得澳洲世界賽循跡國小組第4名；RoboRAVE是由Intel公司主要贊助、支持的國際機器人學術活動，在美國已有近20年歷史，每年吸引上萬名學生參加。

校方指出，校隊從5月開始利用中午午休時間、假日進行練習與集訓，從硬體設計到程式撰寫，都反覆經過多次修改，以求可以達到更穩定水準。

參賽選手指出，這次競賽雖有充分練習，但場上還是有突發狀況，像是循跡賽在現場發現機器高度不夠須臨時修改結構，進入決賽後發現電線斷掉須重新接線，還有相撲賽第一場就發生感應器故障意外，最後都在緊急處理後化險為夷。

校隊教練蔡德暐表示，機器人競賽經常都會遇上許多臨時狀況，即使已經準備很充分了，還是要訓練孩子在面對危機時，要迅速冷靜下來找出問題並且解決問題。

林祺淏、黃愉勝加入社團已有4年時間，他們表示，一開始就將目標設定在總冠軍，但第一場就遇上感應器故障而吃下敗仗，但他們沒有時間傷心，兩人趕快重新修改程式，幸虧後來機器穩定發揮連勝5場殺入決賽，決賽再以連勝4場拿下總冠軍。

林園國小校長洪琮琪表示，這次學生能出國比賽，受到高雄市政府教育局、林園區公所、中信造船、中油公司、清水寺、東林福德廟、國際獅子會300-E2區等許多單位及個人經費贊助；最難能可貴的是，選手能將平時訓練能力在比賽當中展現出來，臨機應變，處變不驚，值得嘉許。

林園國小推動機器人教育邁入第13年，校方指出，期間曾7次代表台灣出征FLL世界賽，曾獲美國機器人大賽機器人表現冠軍、澳洲國際賽程式與設計第2名的佳績，這一次嘗試不同賽事，能有如此佳績，是師生平日辛勤訓練成果。