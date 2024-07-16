高雄YouBike2.0營運滿4年 第5000萬次使用幸運兒獲大獎
高雄YouBike2.0營運滿4年，第5000萬人次出爐！幸運兒是名40多歲的男性，7月14日7時許從「平和路公共停車場」站借車，騎乘至「小港區公所」站還車，幸運成為第5000萬人次，獲得大獎；交通局也從7月1日起新增公共自行車第三人責任險，擴大騎乘保障。
交通局表示，全市已建置YouBike達1351站，每月使用人次超過150萬人次，今年上半年運量前3名站點依序為高鐵左營站、捷運哈瑪星站（1號出口）及捷運後驛站（2號出口），平均月運量皆突破1萬人次。
交通局分析，高鐵左營站主要到博愛四路周邊；哈瑪星站主要到中山大學、鼓山輪渡站；後驛站主要到高雄醫學大學，顯示民眾已將YouBike作為通勤及通學、觀光的重要交通工具。交通局將持續擴增設置，預計2026年前公共自行車租賃站數達1500站。
另外因去年推出TPASS高雄市區399通勤月票，及南高屏999通勤月票，今年上半年使用YouBike民眾較去年同期增加22%，每月使用通勤月票騎乘YouBike比例超過3成，超過43萬人次利用TPASS通勤月票串聯YouBike及各種大眾運輸工具。
第5000萬人次的幸運兒，可獲得百貨公司商品券1萬元及高雄YouBike紀念票卡，他說，原本較常使用私人運具，後來因住家附近有YouBike站便開始用，很方便也很好騎。當天是騎去運動，沒想到竟然中獎，真的很幸運。
為了擴大保障，交通局7月1日起新增公共自行車第三人責任險，原來提供的騎乘者傷害險，只要透過App或YouBike官網登入勾選同意加入公共自行車傷害險即可免費投保。目前高雄市投保比率已超過8成，呼籲未加入的民眾盡速投保。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言