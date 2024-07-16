快訊

槍手行刺川普前48小時行蹤曝！靶場練槍、買50發彈藥 本來還要炸車

徐乃麟赴法院提告 突自白：演藝圈42年最對不起唐從聖

遺產分配常見誤解！「配偶無條件拿一半」是錯的？律師2階段詳解

高雄YouBike2.0營運滿4年 第5000萬次使用幸運兒獲大獎

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
高雄YouBike 2.0營運滿4年，7月14日上午7點第5000萬人次出爐。圖／高雄市交通局提供
高雄YouBike 2.0營運滿4年，7月14日上午7點第5000萬人次出爐。圖／高雄市交通局提供

高雄YouBike2.0營運滿4年，第5000萬人次出爐！幸運兒是名40多歲的男性，7月14日7時許從「平和路公共停車場」站借車，騎乘至「小港區公所」站還車，幸運成為第5000萬人次，獲得大獎；交通局也從7月1日起新增公共自行車第三人責任險，擴大騎乘保障。

交通局表示，全市已建置YouBike達1351站，每月使用人次超過150萬人次，今年上半年運量前3名站點依序為高鐵左營站、捷運哈瑪星站（1號出口）及捷運後驛站（2號出口），平均月運量皆突破1萬人次。

交通局分析，高鐵左營站主要到博愛四路周邊；哈瑪星站主要到中山大學、鼓山輪渡站；後驛站主要到高雄醫學大學，顯示民眾已將YouBike作為通勤及通學、觀光的重要交通工具。交通局將持續擴增設置，預計2026年前公共自行車租賃站數達1500站。

另外因去年推出TPASS高雄市區399通勤月票，及南高屏999通勤月票，今年上半年使用YouBike民眾較去年同期增加22%，每月使用通勤月票騎乘YouBike比例超過3成，超過43萬人次利用TPASS通勤月票串聯YouBike及各種大眾運輸工具。

第5000萬人次的幸運兒，可獲得百貨公司商品券1萬元及高雄YouBike紀念票卡，他說，原本較常使用私人運具，後來因住家附近有YouBike站便開始用，很方便也很好騎。當天是騎去運動，沒想到竟然中獎，真的很幸運。

為了擴大保障，交通局7月1日起新增公共自行車第三人責任險，原來提供的騎乘者傷害險，只要透過App或YouBike官網登入勾選同意加入公共自行車傷害險即可免費投保。目前高雄市投保比率已超過8成，呼籲未加入的民眾盡速投保。

高雄YouBike 2.0營運滿4年，7月14日上午7點第5000萬人次出爐。圖／高雄市交通局提供
高雄YouBike 2.0營運滿4年，7月14日上午7點第5000萬人次出爐。圖／高雄市交通局提供

YouBike 自行車 高雄市

延伸閱讀

TPASS通勤月票成效上升 李孟諺：擬推短天數版本

YouBike座墊正中午飆破71°C 北巿議員直呼騎車像在烤肉

嘉縣YouBike啟動...朴子有停車格淪為「賣菜格」 警：告發取締

嘉縣YouBike啟用可一路騎到屏東 5鄉鎮率先開跑

相關新聞

有冷氣的綠建築市場開幕了 蕭美琴逛屏東西市場兼採買

屏東縣首座有空調五星級綠建築市場，屏東西市場今熱鬧開幕，副總統蕭美琴今一早8點逛西市場，贈送攤商好彩頭。今天西市場正式營...

高雄YouBike2.0營運滿4年 第5000萬次使用幸運兒獲大獎

高雄YouBike2.0營運滿4年，第5000萬人次出爐！幸運兒是名40多歲的男性，7月14日7時許從「平和路公共停車場...

砍老樹改善通學步道 高雄爆爭議

內政部國土管理署補助6.9億元協助高雄市84所學校完善通學步道，要求年底前完工，多間學校趁暑假施工，其中愛群國小、華山國...

台南市人事處長異動 康人方調高雄 游梅子今接任

台南市政府人事處長康人方調高雄市政府人事處長，新人選由財政部人事處長游梅子接任，市長黃偉哲今天主持交接儀式，行政院人事行...

屏東海生館穩贏沖繩美麗海水族館？「1體驗」登上網路熱詞：像在夢境游泳

屏東海生館VS.沖繩美麗海水族館，你更喜歡哪間水族館呢？

高雄新台17線南台灣半導體S廊帶 南段二期工程發包

高雄濱海聯外道路（新台17線）為南台灣半導體S廊帶重要一環，尤其台積電進駐後將成為重要聯外通道。北段工程（典昌路至德民路...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。