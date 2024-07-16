高雄YouBike2.0營運滿4年 第5000萬次使用幸運兒獲大獎

高雄YouBike2.0營運滿4年，第5000萬人次出爐！幸運兒是名40多歲的男性，7月14日7時許從「平和路公共停車場」站借車，騎乘至「小港區公所」站還車，幸運成為第5000萬人次，獲得大獎；交通局也從7月1日起新增公共自行車第三人責任險，擴大騎乘保障。

交通局表示，全市已建置YouBike達1351站，每月使用人次超過150萬人次，今年上半年運量前3名站點依序為高鐵左營站、捷運哈瑪星站（1號出口）及捷運後驛站（2號出口），平均月運量皆突破1萬人次。

交通局分析，高鐵左營站主要到博愛四路周邊；哈瑪星站主要到中山大學、鼓山輪渡站；後驛站主要到高雄醫學大學，顯示民眾已將YouBike作為通勤及通學、觀光的重要交通工具。交通局將持續擴增設置，預計2026年前公共自行車租賃站數達1500站。

另外因去年推出TPASS高雄市區399通勤月票，及南高屏999通勤月票，今年上半年使用YouBike民眾較去年同期增加22%，每月使用通勤月票騎乘YouBike比例超過3成，超過43萬人次利用TPASS通勤月票串聯YouBike及各種大眾運輸工具。

第5000萬人次的幸運兒，可獲得百貨公司商品券1萬元及高雄YouBike紀念票卡，他說，原本較常使用私人運具，後來因住家附近有YouBike站便開始用，很方便也很好騎。當天是騎去運動，沒想到竟然中獎，真的很幸運。