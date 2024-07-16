有冷氣的綠建築市場開幕了 蕭美琴逛屏東西市場兼採買

屏東縣首座有空調五星級綠建築市場，屏東西市場今熱鬧開幕，副總統蕭美琴今一早8點逛西市場，贈送攤商好彩頭。今天西市場正式營運，吸引許多各族群來採買，有菜籃族婆婆媽媽，也有年輕小家庭，逛西市場還可以吹冷氣，開幕期間，攤商推出各種優惠。

副總統蕭美琴今一早8點和縣長周春米提著茄芷袋逛菜市場，蕭美琴買屏東在地農產酪梨等好物，攤商們超開心，紛紛拿著手機和蕭美琴自拍。屏東西市場全新改建，是屏東首座有空調的五星級綠建築市場，攤位型與店鋪型共94攤，有超市般的冷氣，還有滿滿的人情味。

今天9點半熱鬧開幕，經濟部政務次長何晉滄出席，何晉滄說，經濟部在2017年起用前瞻預算，協助全國105處市場體檢，看到許多市場有結構問題。屏東西市場是46處重建市場之一，市場代表地方文化，商業活動中心，公共安全結構是很重視注意。

何晉滄說，縣長周春米利用前瞻預算將西市場重新整建，樓上加裝太陽能設施，讓整座市場成為綠建築，現代化，兼具美學、休閒，來此體驗台灣獨有市場文化。

何晉滄說，西市場內有很多年輕人創業，也建立另種市場文化標竿。南台灣有這樣市場，可以起帶頭作用，讓傳統市場藉由市場改建，建構現代又舒適，符合民眾購物需求消費空間，且場域挑高，空間明亮沒有束縛感，走的是文青風。

縣府城鄉發展處表示，屏東西市場規畫16間店舖及78個開放式攤位，攤位有蔬果區16攤、生鮮區12攤、百貨類20攤、飲食類30攤。二樓有用餐區，也是寵物友善空間，寵物有牽繩或是推車，都能進入市場。部分店家提供電子支付，結合科技，讓購物更便利。

屏東西市場有40年歷史，曾是台灣少數先進摩登市場，為屏東市大埔庄生活文化核心，過去扮演重要採買聚集地，近年因建築物設備老舊、結構安全堪慮，屏縣府斥資1億9千多萬元改建，中央補助8206萬2000元，地方自籌1億1425萬9150元，打造南台灣首座可調控室內溫度的綠建築市場。屏東西市場營運時間從早上8點到晚間8點。

屏東西市場今天正式開幕。記者劉星君／攝影

屏東西市場今天正式開幕，現場也有許多開幕優惠。記者劉星君／攝影

屏東西市場今天正式開幕，縣長周春米（左一）逛西市場。記者劉星君／攝影

屏東西市場今天熱鬧開幕，經濟部次長何晉滄（左）贈送攤商鳳梨，預祝生意興旺。記者劉星君／攝影