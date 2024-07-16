台南人事處長游梅子接任 黃偉哲期許服務更上層樓

台南市政府人事處長康人方調任高雄市政府人事處長，由財政部人事處長游梅子接任，今天交接，台南市長黃偉哲期許市政服務更上層樓。

黃偉哲今天主持游梅子、康人方交接，行政院人事行政總處人事長蘇俊榮到場監交，台南市政府各局處首長也出席觀禮祝賀。

黃偉哲感謝康人方服務用心、關懷與專業，在人事規章與權益有卓越貢獻，同時掌握科技趨勢，開辦AI增能研習，提升專業技能及增進人事幕僚團隊知能，游梅子接任後，市政服務一定會更上層樓。

蘇俊榮表示，康人方年輕有為，表現卓越，處事圓融，奉命南下接任高市府人事處長職務，再交棒給游梅子；游梅子在中央和地方有豐富實務經驗，也曾服務於人事總處，相信可勝任南市府人事處長職務。

市府新聞稿指出，游梅子擁有超過30年人事工作經驗，曾任台東縣政府人事處長、行政院人事行政總處培訓考用處副處長、新北市政府人事處副處長，歷練豐富。