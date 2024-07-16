屏東海生館穩贏沖繩美麗海水族館？「1體驗」登上網路熱詞：像在夢境游泳

國內外的水族館提供遊客認識海洋生物與環境保育的場域，寓教於樂之餘還能感受身歷其境的氛圍，成為大小朋友都喜歡的觀光勝地，其中日本沖繩美麗海水族館曾在《網路溫度計DailyView》文章「日本沖繩必去十大景點！讓心被無限湛藍一秒療癒」排行沖繩觀光景點第6名、屏東海生館（國立海洋生物博物館）則於《網路溫度計DailyView》文章「『全台9大水族館』開放時間、票價一次看！遠雄海洋公園、Xpark、野柳海洋世界等著你」排名台灣水族館第4名。

近日有網友將屏東海生館與沖繩美麗海水族館相作比較，認為屏東海生館還是略勝一籌，原因曝光後，不少網友也認為屏東海生館「1體驗」值回票價。

屏東海生館大勝沖繩美麗海水族館？他分析2優勢：世界級的

有網友曾在PTT上指出，距離上次參訪屏東海生館已是學校畢業旅行，今年去沖繩美麗海世界10大水族館覺得很棒，不過有人說美麗海其實只有贏在鯨魚，拿掉鯨魚的話屏東海生館大勝，該名網友從Google觀看近期照片，覺得屏東海生館整體沒有在維護，「請問真的美麗海只贏在兩頭鯨魚（剩一頭）？」

對於該名網友疑惑，另一名自稱水族館控的網友則在13日先是澄清美麗海所展示的其實是鯨鯊，接著表示沖繩美麗海、橫濱八景島、大阪海遊館等大型水族館，京都水族館、晴空塔墨田水族館等小型水族館自己都去過，屏東海生館則是每年都會去。

原PO表示，美麗海水族館主要特色是大魚多，除了鯨鯊、鬼蝠魟、翻車魚還有海龜，不過台灣海生館最大優勢就是地處熱帶，因此珊瑚很好養，加上台灣是少數地處熱帶又夠有錢國家，「世界上養得起水族館的國家幾乎都在溫帶地區，溫帶地區非常不適合珊瑚生存，因為四季溫差太大。東京為例，現在夏天可以熱到中暑送醫，真的熱死人，但冬天可以冷到下雪，機場鐵路停開，四季分明就是這麼恐怖。」

最後原PO分享自己去過的日本水族館中，有贏過也有不如屏東海生館的地方，「在去過這麼多水族館之後，我敢說屏東海生館也是世界級的，大家去墾丁玩也可以順便去逛逛啊。」

屏東海生館品質配票價超佛！網推爆1體驗：明年要再去

文章曝光後頓時掀起大批鄉民熱烈留言，「每年都去海生館+1」、「屏東海生館那個品質配票價真的佛心」、「屏東海生館亞洲最佳，日本差多了」、「海生館館藏真的很豐富，各種水域都有，美麗海贏在黑潮之海真的壯觀」、「屏東海生館當年籌備是海洋背景專業人士設計主導，奠定它的體質良好。不然那個鯨魚戲水池，差點被亂搞成歐式庭園風格」、「海生館是溜小孩的好地方」、「去過不少地方的海生館，最喜歡的還是屏東」、「海生館真的好玩啊！從小到大去那麼多次還是會想去」、「海生館我辦過吃到飽的卡，那一年去好幾次」、「真的去沖繩的，屏東真的完全不輸，國際級水準」、「海生館真正厲害的是後場那龐大的研究、復育中心，前館BOT出去，支撐後館龐大的研究經費，斷臂海龜、珍稀珊瑚復育都在海生館後場」。

部分網友則認為屏東海生館設施老舊、模型較多、交通不方便等，還是有需要加強的地方，「對北部人來說去沖繩可能還比去屏東近，海生館因為畢旅分別去過兩次，體驗真的不錯，最大缺點就真的太遠了」、「屏東珊瑚養的還行吧！但大型魚類少就跟動物園沒有獅子老虎一樣，然後海生館的世界海洋館很多都是模型，挺失望的」、「海生館給我的定位真的比較像資訊看板為主、生物展示為輔，世界海生幾乎半棟都是這樣，還搞了一個很鳥的海底探險體驗，現在資訊這麼發達說真的不會想再去」、「海生館真的很讚，可是舊館的介紹跟解說真的都太舊了，跟20年前國小去一樣都沒換，給第一次去看的人那些標楷體又泛黃真的QQ」。

此外，還有人表示可以體驗夜宿海生館等活動，「台灣的海生館真的讚，明年想要再去住海生館」、「已將海生館列入必去名單，推本文，一定要去夜宿海生館！很知性的行程！」、「海生館連我一個大人，只要有去肯定都一定會去，這幾年推的後場體驗活動也是非常喜歡」、「夜宿海生館的部分，每一個場地會配合海生物作息而有管控燈光，我之前住鯊魚區都關燈、隔壁企鵝區開燈。洗澡間是類似泳池的那種隔間，附二餐是簡單的自助，還不錯」、「夜宿海生館最棒的是清晨四、五點如果你起得來，整個空間灰灰藍藍的像在夢境游泳一樣夢幻」，也有人推薦海生館必看動物，「屏東海生館的珊瑚很美」、「海生館珊瑚王國那區真的是精華」、「小白鯨超可愛，推一個」、「推一個，我也覺得海生館不差，也有夜間潮帶導覽」、「海生館企鵝和海鸚鵡超棒」。

屏東海生館網路好感度爆棚！「夜宿海生館」登熱門關鍵字

屏東海生館今年2月在臉書粉絲專頁舉辦「巨鯨之路」有獎徵答，除了讓民眾更加了解2020年於台東縣長濱鄉海灘擱淺的藍鯨告誡人類哪些大海警訊，提升國人海洋保育意識，也能親眼觀賞藍鯨骨骼標本，最後還能留言參加抽獎互動；今年7月屏東海生館首度與台灣漫畫結合，藉由文策院CCC追漫台與海島日常台漫IP《海巫事務所》合作推出「波下的漫遊者」，讓每位來參與的遊客都能來場漫畫裡的海洋冒險，兩場活動均受到網路高度關注。

最後許多網友熱烈推薦，前往屏東海生館絕對不能錯過「夜宿海生館」行程，不僅號稱一開放就被秒殺搶光，正式就寢前除了有好玩豐富的活動可以體驗，睡覺時還能享受身旁的企鵝、白鯨等海洋動物與你共眠，成為近一年受到網路討論的國內旅遊行程之一。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年07月16日至2024年07月14日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Instagram、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站。針對討論『屏東海生館』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)、「探索概念」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。

*註2 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。

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