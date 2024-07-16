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砍老樹改善通學步道 高雄爆爭議

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
高雄接連發生通學步道砍樹爭議，登發國小圍牆內黑板樹連根砍除，但人行道上小棵路樹有保留下來。記者徐白櫻／攝影
高雄接連發生通學步道砍樹爭議，登發國小圍牆內黑板樹連根砍除，但人行道上小棵路樹有保留下來。記者徐白櫻／攝影

內政部國土管理署補助6.9億元協助高雄市84所學校完善通學步道，要求年底前完工，多間學校趁暑假施工，其中愛群國小、華山國小、登發國小等校為此砍樹，引發犧牲老樹成就人行道爭議。議員要求施工前加強跨局處協調及溝通；教育局回應，施工前均與相關單位會勘，每年也辦理研習及教育訓練，會強化社會溝通。

據統計，高雄行道樹與公園樹木32萬株，外來種比率高，常陷保留或移植兩難。工務局道工處指出，辦理人行道、通學道改善，皆秉持保護樹木、擴大植栽穴並兼顧行人安全施工，若涉及移植或換植，依規定提報樹木諮詢委員會。

前鎮區愛群國小6月遭護樹團體抗議不當砍樹，近日仁武區登發國小砍除圍牆內逾10棵高大黑板樹、小港區華山國小也移除茄冬樹、麵包樹及橡膠樹。

森林城市協會理事長莊傑任指出，應優先以設計手段避免大樹移植或砍除，如路口外推、退縮圍牆、架高人行道或樹穴擴大等方式，樹木與道路共存沒那麼難，以登發國小為例，原本的人行道至少1.5公尺，沒道理非要動到圍牆內大樹。

登發國小校長范秋芬說，人行道兩側都有電箱、施工限制多，黑板樹曾被投訴花期氣味不佳及竄根導致人行道不平，社區民眾都支持。

校園樹木也是鳥類棲地。高雄市野鳥學會總幹事林昆海說，高雄保育類黃鸝鳥數量為全台之冠，多半選在黑板樹、雨豆樹築巢，另鳳頭蒼鷹也在黑板樹築巢，應避開3至6月繁殖季修剪樹木。

議員邱俊憲說，國土署補助學校周邊道路要求今年完工，登發國小提出計畫，卻演變砍掉行道樹，建議在計畫審核中加入跨局處意見。

教育局回應，各校施工前均邀請交通局或工務局會勘，若涉及樹木移植或移除，也會找專家學者一起審查及給予建議，各級學校都有定時進行樹木專審，已經盡可能完備程序。此外，校方也想趁步道施工，一併移除褐根病樹木，黑板樹、椰子樹等可能產生危險的樹木。

人行道 行道樹 黑板樹

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