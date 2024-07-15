公私協力 2050淨零建築跨領域交流會高雄登場

產業園區智慧淨零建築跨領域座談會今天在高雄召開，內政部建築研究所長王榮進說，建築淨零由公有建築帶頭做，後續需要民間跟上腳步，因此2050淨零目標必須「公私協力」才能達成。

由內政部建築研究所主辦、台灣智慧淨零建築產業聯盟執行的「產業園區智慧淨零建築跨領域產業交流座談會」第3場次，下午在高市府鳳山行政中心舉辦，與會人士用手舉牌排出口號，高呼「公私攜手協力、串連產業前進」

活動除了建研所針對「淨零建築與建築能效評估制度介紹」進行說明外，也邀請在一起永續科技、瑞德感知科技等廠商，分別以「淨零建築轉型-城市綠電哪裡來？」、「ESG企業永續經營-智慧化安全防減災與數位化設備管理」為題進行分享，推廣最新的智慧物業技術。

高雄市工務局長楊欽富指出，淨零目標不分中央與地方，高雄市明定「2030年減碳30%、2050年達淨零」目標。既有建築物施作立體綠化是最直接改善民眾生活空間、最貼近民眾感受，更具有公共示範效果，因此高雄市去年起率先全國推動「建築物立體綠化補助」，導入淨零碳排觀念，要求綠化範圍應設置智慧澆灌、淨零碳排或氣候防洪等淨零設施項目。

為達成2050淨零建築目標，王榮進表示，建研所首先在2030年公有新建建築物達建築能效一級或淨零碳建築；其次是到2040年50%既有建築物更新為建築能效一級或近零碳建築；第三階段則是2050年100%新建建築物及超過85%既有建築物為近零碳建築，且將由公有建築擔任領頭角色引導民間跟進。

現階段及明年實施部分，尚未包含民間建築，內政部會持續結合地方政府加強產業溝通與交流，透過充分對話凝聚產業共識，進一步引導民間建築跟進，共同邁向2050淨零排放願景。

今天座談會鎖定工業區廠商聯合總會、營造業、建築師、旅館業等公協會互相交流，聽取業者對政策看法與建言。包括高雄市工務局、中華民國工業區廠商聯合總會、農業部農田水利署高雄管理處、台灣綠建築發展協會、台灣建築中心、台灣永續供應協會、台灣營造工程協會、高雄市旅館商業同業公會、高雄市建築師公會100多名專業人士交流。