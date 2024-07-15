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屏縣小琉球打造友善護龜 海委會推生態路燈及近岸減速

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
行政院副院長鄭麗君、海委會主委管碧玲今到小琉球保育宣導，宣示5項友善環境措施，「友善路燈、船速減慢，友善產卵棲地、保育傳承與在地守護」，現場野放綠蠵龜後一起合影。記者劉星君／攝影
行政院副院長鄭麗君、海委會主委管碧玲今到小琉球保育宣導，宣示5項友善環境措施，「友善路燈、船速減慢，友善產卵棲地、保育傳承與在地守護」，現場野放綠蠵龜後一起合影。記者劉星君／攝影

屏東縣小琉球每逢假日近萬人次登島，行政院副院長鄭麗君、海委會主委管碧玲昨到小琉球保育宣導，宣示5項友善環境措施，「友善路燈、船速減慢，友善產卵棲地、保育傳承與在地守護」，與在地企業雄鷄照明合作，汰換產卵沙灘周圍路燈，減少光害，讓稚龜爬向大海，今下午也在中澳沙灘野放去年遭救援綠蠵龜「小橘」游向大海。

行政院副院長鄭麗君說，行政院與海委會推動海龜保育，並公告台灣海龜保育計畫書，更全面保育海龜、降低環境威脅並改善族群狀態。

今天下午野放綠蠵龜是海保救援網（MARN）在各單位分工成功救援，去年12月在琉球鄉花瓶岩發現，遭漁網纏繞，食道還有魚鉤，海生館經180天治療，康復回歸大海，現場小朋友也為這隻海龜取名「小橘」，如同小小巡查員身上穿的橘色衣服一樣。

「海龜的微笑是我們的責任也是我們的驕傲」，鄭麗君說，行政院持續支持海委會海洋政策，隨時啟動跨部會協調，落實海洋生態保護，讓小琉球成為海洋生態保育的典範。

管碧玲表示，感謝行政院支持，本月11日核定設置海洋汙染防治基金，12日立法院三讀通過海洋保育法，可謂雙囍臨門，今天到小琉球充滿生態寶貴資產島嶼，但因島上旅客數屢創新高，影響海洋生物棲息環境，為維持遊憩活動、海洋生態與海洋生物活動三方平衡。

管碧玲說，海委會營造海龜產卵棲地，研發友善環境路燈與屏東在地企業雄鷄照明合作，汰換產卵沙灘周圍原有路燈，以減少光害，讓稚龜順利爬向大海。船隻進入小琉球距岸1浬範圍降速等友善海龜保育措施。

屏縣府農業處表示，每年4至10月是綠蠵龜母龜上岸產卵時期，為避免人為活動干擾海龜上岸產卵意願，每日晚上8時至翌日早上6時，請遊客盡量避免進入沙灘地區活動，及在潮間帶區域活動，禁止採捕任何海洋生物及騷擾海龜行為，若有發現擱淺或受傷的海龜，請立即撥打海巡專線118，由海保救援系統（MARN）妥善處理。

海保署表示，MARN從2020年成立以來，截至今天成功野放24隻鯨豚和240隻海龜，且為12隻海龜安裝衛星發報器。

海委會營造海龜產卵棲地，研發友善環境路燈與屏東在地企業雄鷄照明合作，汰換產卵沙灘周圍原有路燈，以減少光害。記者劉星君／攝影
海委會營造海龜產卵棲地，研發友善環境路燈與屏東在地企業雄鷄照明合作，汰換產卵沙灘周圍原有路燈，以減少光害。記者劉星君／攝影
今天下午琉球鄉中澳沙灘野放綠蠵龜「小綠」，眾人喊加油，綠蠵龜游向大海。記者劉星君／攝影
今天下午琉球鄉中澳沙灘野放綠蠵龜「小綠」，眾人喊加油，綠蠵龜游向大海。記者劉星君／攝影
海委會營造海龜產卵棲地，研發友善環境路燈與屏東在地企業雄鷄照明合作，汰換產卵沙灘周圍原有路燈，以減少光害。圖／海保署提供
海委會營造海龜產卵棲地，研發友善環境路燈與屏東在地企業雄鷄照明合作，汰換產卵沙灘周圍原有路燈，以減少光害。圖／海保署提供
行政院副院長鄭麗君（第二排左五）、海委會主委管碧玲（第二排左四）今到小琉球保育宣導，宣示5項友善環境措施，「友善路燈、船速減慢，友善產卵棲地、保育傳承與在地守護」。記者劉星君／攝影
行政院副院長鄭麗君（第二排左五）、海委會主委管碧玲（第二排左四）今到小琉球保育宣導，宣示5項友善環境措施，「友善路燈、船速減慢，友善產卵棲地、保育傳承與在地守護」。記者劉星君／攝影

小琉球 海龜 行政院

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