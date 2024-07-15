高雄通學步道施工接連爆發砍樹爭議 留不留樹陷兩難

國土署補助6.9億元協助高市84校完善通學步道，要求年底前完工，多間學校趁暑假施工，愛群國小、華山國小、登發國小等校砍樹，引發犧牲老樹成就人行道爭議。議員要求施工前加強跨局處協調及溝通。教育局回應，施工前均與相關單位會勘，每年也會配合辦理研習及教育訓練，會強化社會溝通。

前鎮區愛群國小上月遭護樹團體抗議不當砍樹，近日仁武區登發國小從根部砍除圍牆內十幾棵高大黑板樹，小港區華山國小也因通學步道施工移除茄冬樹、麵包樹及橡膠樹，愛樹人士為老樹發出不平之鳴。高市議員陳慧文、邱俊憲12日辦公聽會探討學校周邊道路如何與樹木共好。

森林城市協會理事長莊傑任指出，通學步道應優先以設計手段避免大樹移植或砍除，如路口外推、退縮圍牆、架高人行道或樹穴擴大等方式，樹木與道路共存沒那麼難。以登發國小為例，原本的人行道至少1.5公尺，沒道理非要動到圍牆內大樹。另外華山國小應該是路口外推，而非人行道內凹以配合規畫家長接送區。

登發國小校長范秋芬說，人行道兩側都有電箱、施工限制多，因退縮校地需要把圍牆拆除，連帶移除圍牆內黑板樹；黑板樹過去曾被投訴花期氣味不佳及竄根導致人行道不平整，社區民眾都表支持。

校區高大樹木可能也是鳥類重要棲息地，高雄市野鳥學會總幹事林昆海說，保育類黃鸝鳥在高雄市的數量為全台之冠，且多半選在黑板樹、雨豆樹和桃花心木築巢，另鳳頭蒼鷹也在黑板樹築巢，應避開3至6月繁殖季修剪樹木修剪。

樹木專家王瑞輝強調，通學道應該是舒適安全又能兼顧生態，樹木移植不僅喪失生態，炎熱氣候下更缺乏舒適性，透過迴避、縮小、減輕、補償等措施，可降低工程對樹木影響；步道改善工程，不僅施作平整，也應納入舒適和生態，前端若確實落實，完工後不需要大聲疾呼保護樹木。

議員邱俊憲說，國土署核發補助學校周邊道路工程，要求務必今年完成，登發國小依照相關規定提出計畫，卻演變為行道樹砍掉的爭議，建議在計畫審核中加入跨局處等專業意見。陳慧文建議，應制定相關工程規範。