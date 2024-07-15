澎湖尖山電廠長交接 陳光復期穩定供電與敦親睦鄰

澎湖台電尖山發電廠新任廠長李鳳春今天上任。澎湖縣長陳光復期許，新任廠長做好穩定供電與敦親睦鄰兩大工作。李鳳春則表示，未來將竭盡所能，全力做好穩定供電與敦親睦鄰的工作。

台電尖山電廠下午舉行新任及卸任廠長交接典禮，服務長達42年的廠長陳坤山屆齡退休，由台中通宵電廠副廠長李鳳春接任，在台電公司火力發電事業部專業總工程師鄭天德監交下完成交接並宣誓就職，包括澎湖縣長陳光復與湖西鄉長陳振中等地方首長、民代都與會；2位新舊任廠長的太太都贈花束，場面溫馨。

陳光復致詞時指出，今天是迎新送舊，屆退的陳坤山服務台電長達42年之久，在電廠機械、電氣、修配、運轉等各部門的業務樣樣精通，也歷經限電、電廠興建運轉、海底電纜合聯、再生能源與綠電等等艱巨的工作，皆順利完成與推動，尤其是台電的敦親睦鄰的工作，最令人感動，期許新任廠長做好穩定供電與敦親睦鄰兩大工作。

李鳳春表示，將秉持台電歷、現任廠長的優良傳統，竭盡所能，持續精進，全力做好穩定供電本業、勞資和諧與敦親睦鄰工作，讓台電永續發展，地方共榮共好。

台電尖山發電廠表示，尖山電廠的柴油機組、風力與綠能等供電，目前可供應達11萬瓩，入夏以來，天氣都維持在攝氏30度以上高溫，加上進入觀光旅遊旺季，平均1天的供電8萬7000瓩左右；今年6月28日晚上供電則創下了8萬7960瓩的新高紀錄，但電廠穩定供電。

新任台電尖山發電廠長李鳳春，民國69年加入台電行列，服務迄今有41年，曾先後服務於德基、協和、大潭、林口等發電廠，此次是由台中通宵電廠副廠長調升。