快訊

獨／北市聯醫總院長將退休 榮總桃園分院長王智弘接任

奧運羽球／麟洋配抽到籤王 落唯一5隊D組將「多打一場」

高雄新台17線南台灣半導體S廊帶 南段二期工程發包

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
濱海聯外道路（新台17線）北段空拍。圖／新工處提供
濱海聯外道路（新台17線）北段空拍。圖／新工處提供

高雄濱海聯外道路（新台17線）為南台灣半導體S廊帶重要一環，尤其台積電進駐後將成為重要聯外通道。北段工程（典昌路至德民路）已於2022年6月通車，南段工程（德民路至南門圓環）陸續完成都市計畫變更，相關費用也陸續獲中央核定。

新台17線北起橋頭區典昌路，南至左營區南門圓環，全長約7.3公里，以德民路為界分南北二段辦理開闢。北段通車後，南段由於涉及海軍營區，軍方一直有意見，最終在行政院、國防部及內政部協調合作下陸續解決。

南段一期工程（德民路至中海路）包含廣昌大排整治改善區域排水並打造親水空間，去年10月開工，預計2026年6月完工。南段二期（中海路至必勝路）長約2.8公里，規畫寬度30公尺平面道路，工程標已於今年7月8日上網招標，辦理發包作業中。

市府新工處表示，新台17線全線通車後，預計可縮短橋頭至左營2.6公里（約26%車行距離）及減少15分鐘（約30%行車時間），同時便利楠梓產業園區人流及物流運輸，紓解原台17線30至50%交通量，同時帶動茄萣、梓官、橋頭等濱海地區產業及觀光。

濱海聯外道路（新台17線）路線圖。圖／新工處提供
濱海聯外道路（新台17線）路線圖。圖／新工處提供
濱海聯外道路（新台17線）北段空拍。圖／新工處提供
濱海聯外道路（新台17線）北段空拍。圖／新工處提供

半導體 國防部 都市計畫

延伸閱讀

越南軍醫院來取經 向高雄小港醫院學習咀嚼吞嚥照護

企業向公部門搶人 土木專才年薪200萬、配車、包租屋

竹縣9處路口改善工程4千多萬元 今起動土11月初完工

打造北高雄交通路網 新台17線南段2期工程招標

相關新聞

台南市下起大雷雨 路樹倒塌壓車 小東路地下道積水封閉

台南市區受到對流雲系發展旺盛影響，今天下午4點多下起大雷雨，瞬間大雨造成東區勝利路上一棵椰子樹倒塌，造成一輛路邊停放黑色...

高雄旗津風箏節周末登場 造型風箏、大型水池嗨翻沙灘

高雄一年一度的海邊盛事「旗津風箏節」今年將於本周末20日舉辦至28日一連兩周，白天在旗津沙灘展示大型主題風箏展演，如鯨魚...

逛菜市場吹冷氣 西市場16日正式營運早上8點到晚間8點

屏東縣政府改建西市場全新落成，是南台灣首座可調控室內溫度的綠建築，逛菜市場吹冷氣，經過近4周的試營運，天天湧入人潮，將在...

台鐵空中鳳城完工 竟無人投標

台鐵鳳山車站是僅次高雄站、新左營站的高雄第3大站，改造為複合型車站大樓「空中鳳城」，昨天完工，雙棟各為地上10層和6層，...

1戶拒遷 鳳山車站聯外交通卡住

高雄市鳳山鐵路地下化後，市府地政局在鳳山車站周邊進行85期土地重劃案，其中1戶拒搬遷，以致車站南側的曹謹路無法開通，影響...

鳳山車站開發大樓今完工無人投標 台鐵9月底重新招商

台鐵鳳山車站開發大樓「空中鳳城」今日完工，6加10層的站體成為鳳山新地標，不過台鐵招商不順，招商說明會有14家業者參與，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。