高雄新台17線南台灣半導體S廊帶 南段二期工程發包

高雄濱海聯外道路（新台17線）為南台灣半導體S廊帶重要一環，尤其台積電進駐後將成為重要聯外通道。北段工程（典昌路至德民路）已於2022年6月通車，南段工程（德民路至南門圓環）陸續完成都市計畫變更，相關費用也陸續獲中央核定。

新台17線北起橋頭區典昌路，南至左營區南門圓環，全長約7.3公里，以德民路為界分南北二段辦理開闢。北段通車後，南段由於涉及海軍營區，軍方一直有意見，最終在行政院、國防部及內政部協調合作下陸續解決。

南段一期工程（德民路至中海路）包含廣昌大排整治改善區域排水並打造親水空間，去年10月開工，預計2026年6月完工。南段二期（中海路至必勝路）長約2.8公里，規畫寬度30公尺平面道路，工程標已於今年7月8日上網招標，辦理發包作業中。