屏東原民文化館核定4900萬元 全新場域供族人好去處

屏東縣政府整建舊有原住民文化會館，向原民會申請「建置原住民族族群主流化友善公共空間計畫」，原民會主委曾智勇今天視察，宣布核定經費4900萬元，供都會地區族人多功能場域。

位於屏東市豐榮街巷弄內的屏東原住民文化會館，在民國89年完工，最初是為了提供部落族人至都會區洽公的休憩處，現在則有原住民藝文展覽、族語及文化技藝研習課程、社會福利諮詢等服務，因建物老舊，縣府提報「屏東縣原住民族多元共融館整備工程」，今天下午3時，曾智勇Ljaucu．Zingrur赴現場視察。

曾智勇會中宣布，核定工程經費為新台幣4900萬元，其中原民會以「建置原住民族族群主流化友善公共空間計畫」補助4410萬元；另外，490萬元由屏東縣政府自籌。

曾智勇接受媒體聯訪指出，隨著都會地區族人逐年增多，推動具有生活教育、促進文化傳承及凝聚部落精神的公共空間勢在必行，期望透過整建，讓都市地區族人有優質友善公共空間及文化傳承場域。

曾智勇表示，原民會自今年起向行政院爭取10億元經費，推動「建置原住民族族群主流化友善公共空間計畫（113~116年）」，落實總統賴清德重視都市原住民族發展政策主張。

另外，這是首次針對都市地區原住民族的公共建設計畫，預計興建或整建9處都會地區原住民族公共服務空間，及17處原住民族文化祭典場域，期待在都會區營造具有文化歸屬感的空間載體。