屏菸COSER夏日祭7/20登場 動漫偶像歌手演出

屏菸1936文化基地首次舉辦「COSER夏日祭」將於20日登場，有令人驚艷的Cosplay舞蹈表演及動漫偶像歌手演唱外，還有目前最夯的Vtuber線上互動演出及同人文創市集。

屏東縣政府文化處指出，動漫受到越來越多人的喜愛，從青少年至成年人都為其著迷，為吸引年輕族群走進文化場域，賦予屏菸多元機能，在暑假期間提供不一樣藝文休閒，邀請喜愛動漫作品及動漫造型愛好者共襄盛舉，一起到場應援屏菸COSER夏日祭。

文化處今天新聞稿表示，活動於20日下午1時至晚上8時，邀請活躍各大動漫類展演活動的日系音樂詞曲創作歌手、人氣動漫餐廳常駐歌手、DxACTS、日系舞蹈表演團體等至少8組團隊演出。

另外，有經營原創IP包括「終端少女」到「瀕臨絕種團」、「惡獸時代」成功打出知名度的春魚工作室，結合時下最新人氣虛擬目前世界潮流Vtuber參與互動，以及動漫ACG及販賣偶像商品、餐飲市集攤位。