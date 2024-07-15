接原發中心主任 邱黃肇崇：努力傳承發揚原民文化

屏縣府秘書長邱黃肇崇接任原民會原住民族文化發展中心主任，今天舉行交接典禮；邱黃肇崇指出，未來與中心夥伴共同努力，為台灣原住民族群文化傳承、推廣及發揚，做出更多貢獻。

今天交接典禮上，有屏東縣長周春米、民進黨立委伍麗華、多名鄉鎮長及地方人士出席，原民會主委曾智勇擔任監交人，邱黃肇崇從原發中心代理主任簡明雄手中接過印信，現場響起熱烈掌聲。

邱黃肇崇接受媒體聯訪指出，原發中心肩負台灣原住民族群文化傳承使命，在前幾任主任努力下已奠定基礎，未來會與中心夥伴共同努力，為台灣原住民族群文化傳承、推廣及發揚做出更多貢獻。

周春米說，屏東有6萬多名族人，很多原民事務需要與原民會接洽，邱黃肇崇在縣府任12年秘書長，行政經驗豐富，盼藉由邱黃肇崇專業及角色轉換，帶給族人更多福祉。

60歲邱黃肇崇是瑪家鄉排灣族，成功大學交通管理科學系、交通大學交通運輸研究所畢業，先後任課長、專員，一路至屏東縣政府城鄉發展處長、屏東縣政府秘書長，從事公職33年，歷經前屏東縣長曹啟鴻、潘孟安及現任周春米，資歷完整。