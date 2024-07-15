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打造北高雄交通路網 新台17線南段2期工程招標

中央社／ 高雄15日電

有新台17線之稱的「濱海聯外道路」是高雄楠梓產業園區重要交通計畫，工務局今天指出，南段2期的中海路至必勝路，規劃平面道路30公尺寬，近日上網招標，辦理發包作業中。

濱海聯外道路計畫全段北起橋頭區典昌路，南至左營區南門圓環，全長約7.3公里，以德民路為界分南北2段辦理開闢。其中典昌路至德民路的北段工程2022年6月通車；南段工程再分為1期德民路至中海路及2期中海路至必勝路施工。

高雄市工務局新建工程處今天新聞稿指出，南段1期的德民路至中海路，包含廣昌大排整治改善區域排水並打造親水空間，去年10月開工，預計2026年6月完工。

此外，南段2期中海路至必勝路，長約2.8公里，規劃平面道路30公尺寬度，工程標已於7月8日上網招標，辦理發包作業中。

新工處表示，全段完成開闢預期可縮短橋頭至左營2.6公里約26%車行距離，及減少15分鐘約30%行車時間，便利楠梓產業園區人流及物流運輸，紓解原台17線30%至50%交通量，更可帶動地方產業及觀光發展。

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