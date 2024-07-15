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旗津海岸門面換裝 高雄旗后觀光市場落日餘暉映波浪

中央社／ 高雄15日電

高雄旗后觀光市場因鄰近海邊及颱風侵擾，外觀出現退色、斑駁、損壞等，市府經發局重新裝修，以落日餘暉為設計概念，並運用不同尺度線形，展現波浪意象與律動感，近期完工啟用。

高雄市政府經發局今天發布新聞稿指出，根據觀光署統計，旗津為去年高雄市前5大觀光熱點，座落於海岸第1排的「旗后觀光市場」，更是旗津風景區重要門面。

旗后觀光市場1樓做市場使用，2、3樓現由旗津道沙灘酒店經營，外牆原本為魚骨鋼構外觀，因鄰近海邊及颱風侵擾下，外觀出現退色、斑駁、損壞等問題。

為提升市場服務與整體外觀設計，經發局重新裝修旗后觀光市場整體外牆，以落日餘暉為設計概念，並在垂直與水平間運用不同尺度的線形，展現波浪意象與律動感，近期完工啟用，將與即將到來的「2024旗津風箏節」一同迎接人潮。

經發局說明，這次外觀重新裝修工程歷時半年多，針對入口、鋼構、玻璃貼膜等多個介面進行更新，立面採用暖色系色調，外牆裝設LED燈光，讓市場在白天、黃昏、夜間不同時段呈現多元樣貌，成為旗津海岸線新地標。

此外，市府觀光局7月20日至21日、7月27日至28日將於旗津海水浴場舉辦「2024旗津風箏節暨氣墊水樂園」，市場攤商及旗津道沙灘酒店也推出優惠，迎接觀光人潮。

旗津道沙灘酒店董事長劉敏瑛表示，為搭配2024旗津風箏節，即起至7月底攜帶風箏辦理入住即可使用大風吹住房專案，也有相關餐飲優惠，預計市場外觀改造及風箏節這波暑期商機可帶動住房率提高4成。

酒店 風箏節

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