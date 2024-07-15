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高雄旗津風箏節周末登場 造型風箏、大型水池嗨翻沙灘

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄「旗津風箏節」將於周末20日舉辦，白天在旗津沙灘展示大型主題風箏展演，如鯨魚、大章魚、海龜等多元海洋生物風箏，晚上則有夜光風箏。圖／高雄市觀光局提供
高雄「旗津風箏節」將於周末20日舉辦，白天在旗津沙灘展示大型主題風箏展演，如鯨魚、大章魚、海龜等多元海洋生物風箏，晚上則有夜光風箏。圖／高雄市觀光局提供

高雄一年一度的海邊盛事「旗津風箏節」今年將於本周末20日舉辦至28日一連兩周，白天在旗津沙灘展示大型主題風箏展演，如鯨魚、大章魚、海龜等多元海洋生物風箏，晚上則有夜光風箏，今年加碼設置氣墊水樂園，共8座氣墊設施從下午2點開放到晚上8點，也提供限量高雄熊風箏DIY彩繪及風箏施放體驗。

高市府觀光局於7月20日至28日連續二週的星期六日，舉辦「2024旗津風箏節暨氣墊水樂園活動」，，去年風箏節吸引超過20萬人次到旗津遊玩，今年以「高雄熊的海洋派對」為主題，集結鯨魚、大章魚、海龜等多元海洋生物及各式主題風箏，搭配旗津海天一色美景，超過百隻風箏齊飛的壯麗畫面，不容錯過。

觀光局長高閔琳表示，旗津風箏節是全台唯一可以從早玩到晚的風箏節活動，白天有主題風箏展演，晚上則由夜光風箏登場，每週日加碼精彩的火舞表演，最受大小朋友歡迎的氣墊水樂園，本次有全新造型氣墊登場，還有冬日遊樂園的黃色球池，這次改為戲水球池，水樂園延長開放至晚上8點。

今年的氣墊水樂園開放時間，首次延長到晚上8點，從下午2點到晚上8點，8座氣墊讓大人小孩暢玩消暑，今年特別邀請夫妻檔藝人余思達及牟韻潔帶領大家暢遊旗津，除白天精彩的風箏展演及適合親子同樂的大型氣墊遊樂設施讓遊客免費參加，也提供限量高雄熊風箏DIY彩繪及風箏施放體驗。

高雄「旗津風箏節」將於周末20日舉辦，白天在旗津沙灘展示大型主題風箏展演，如鯨魚、大章魚、海龜等多元海洋生物風箏，晚上則有夜光風箏。圖／高雄市觀光局提供
高雄「旗津風箏節」將於周末20日舉辦，白天在旗津沙灘展示大型主題風箏展演，如鯨魚、大章魚、海龜等多元海洋生物風箏，晚上則有夜光風箏。圖／高雄市觀光局提供
高雄「旗津風箏節」將於周末20日舉辦，今年加碼氣墊水樂園，共8座氣墊設施從下午2點開放到晚上8點，也提供限量高雄熊風箏DIY彩繪及風箏施放體驗。圖／高雄市觀光局提供
高雄「旗津風箏節」將於周末20日舉辦，今年加碼氣墊水樂園，共8座氣墊設施從下午2點開放到晚上8點，也提供限量高雄熊風箏DIY彩繪及風箏施放體驗。圖／高雄市觀光局提供
高雄「旗津風箏節」將於周末20日舉辦，今年加碼氣墊水樂園，共8座氣墊設施從下午2點開放到晚上8點，也提供限量高雄熊風箏DIY彩繪及風箏施放體驗。圖／高雄市觀光局提供
高雄「旗津風箏節」將於周末20日舉辦，今年加碼氣墊水樂園，共8座氣墊設施從下午2點開放到晚上8點，也提供限量高雄熊風箏DIY彩繪及風箏施放體驗。圖／高雄市觀光局提供

章魚 風箏節 鯨魚

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