高雄旗津風箏節周末登場 造型風箏、大型水池嗨翻沙灘

高雄一年一度的海邊盛事「旗津風箏節」今年將於本周末20日舉辦至28日一連兩周，白天在旗津沙灘展示大型主題風箏展演，如鯨魚、大章魚、海龜等多元海洋生物風箏，晚上則有夜光風箏，今年加碼設置氣墊水樂園，共8座氣墊設施從下午2點開放到晚上8點，也提供限量高雄熊風箏DIY彩繪及風箏施放體驗。

高市府觀光局於7月20日至28日連續二週的星期六日，舉辦「2024旗津風箏節暨氣墊水樂園活動」，，去年風箏節吸引超過20萬人次到旗津遊玩，今年以「高雄熊的海洋派對」為主題，集結鯨魚、大章魚、海龜等多元海洋生物及各式主題風箏，搭配旗津海天一色美景，超過百隻風箏齊飛的壯麗畫面，不容錯過。

觀光局長高閔琳表示，旗津風箏節是全台唯一可以從早玩到晚的風箏節活動，白天有主題風箏展演，晚上則由夜光風箏登場，每週日加碼精彩的火舞表演，最受大小朋友歡迎的氣墊水樂園，本次有全新造型氣墊登場，還有冬日遊樂園的黃色球池，這次改為戲水球池，水樂園延長開放至晚上8點。