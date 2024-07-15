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1戶拒遷 鳳山車站聯外交通卡住

聯合報／ 記者潘奕言／高雄報導
台鐵鳳山車站開發大樓「空中鳳城」昨完工，南側仍有一戶尚未徵收，公車與臨停車輛都擠在曹公路側。記者潘奕言／攝影
台鐵鳳山車站開發大樓「空中鳳城」昨完工，南側仍有一戶尚未徵收，公車與臨停車輛都擠在曹公路側。記者潘奕言／攝影

高雄市鳳山鐵路地下化後，市府地政局在鳳山車站周邊進行85期土地重劃案，其中1戶拒搬遷，以致車站南側的曹謹路無法開通，影響周邊交通；屋主也與市府展開多年官司，4件官司屋主僅在土地分配上勝訴，市府表示，已重新分配，持續與住戶溝通

台鐵鳳山車站開發大樓「空中鳳城」除造型特殊，最大特色是南側臨曹公圳，一出站過馬路就能接觸到水岸綠地，但南側仍圍著工程圍籬，唯一一戶陳姓屋主拒搬遷，土地尚未徵收。

高雄好過日協會指出，曹謹路本規畫為車站接駁動線，未開通無法規畫迴轉區、停等接送區，公車與接駁車輛全擠到曹公路上，車站聯外交通等於殘廢。

住戶與市府多年來官司纏訟，屋外掛布條指稱市府「重劃分配違法，侵害人民財產權」。據了解，住戶與市府共4件官司案，目前住戶3敗1勝，包括地上物拆遷、都市計畫與市地重劃不合法住戶均敗訴定讞，唯有土地分配市府敗訴。

高市議員陳慧文表示，改善車站周邊交通和建設，市府團隊積極與該戶溝通，希望找到雙贏方案。也呼籲該戶體諒地方發展需求，盡快搬遷讓鳳山車站效益完整發揮。

高市議員鍾易仲說，拒遷戶與市府未能達成協議，影響車站，希望在地立委出面協調，早日解決。

地政局表示，市府已重新分配，對住戶異議依法調處。依據平均地權條例第62-1條及市地重劃實施辦法第38條規定，妨礙重劃工程施工必須辦理拆遷補償，為了鳳山車站出入民眾生命財產安全，希望住戶盡快搬離，自利利人，維護社會公益及公眾安全。

住戶 溝通

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