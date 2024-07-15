台鐵空中鳳城完工 竟無人投標

台鐵鳳山車站是僅次高雄站、新左營站的高雄第3大站，改造為複合型車站大樓「空中鳳城」，昨天完工，雙棟各為地上10層和6層，要當新地標，不料委外經營招商不順，5月14家業者參與說明會，竟無人投標，地方居民大感失望。台鐵表示，會調整租金等更吸引投資方式，9月底辦理2次招商。

台鐵公司指出，蒐集潛在民間投資人意見，招商不順原因包括市場競爭、建物空間規畫、投資風險等，將透過調整租金條件、開放投資人自行規畫、允許增加合作聯盟家數、協助投資人辦理使用用途變更事宜等方式，研議調整招商內容。

空中鳳城為全台唯一古城造型的複合型車站大樓，重現歷史上消失的北城門，A棟為地上10層，B棟為地上6層，預計引入百貨商場、電影院、主題餐廳等。

高雄好過日協會指出，鳳山車站從來就不是鳳山主要商圈，未來看好性也不如捷運鳳山西站的三井Lalaport，甚至是未來捷運黃線周圍，加上鳳山車站招標案為ROT，建物只有毛胚，業者估計還要投資約8億元以上改裝；地下停車場只有250格，以百貨業來說偏少，此外，車站南側仍有1戶尚未徵收，周邊交通規畫無法進行，都影響投資意願。

高市議員鍾易仲說，招商說明會傳出有14家業者，讓地方有很高期待，最後卻無人投標，難以接受，台鐵應做出市場區隔、特色行銷，並強化運輸轉運、增加人流，否則就算降租金、權利金，也無法與不遠三井百貨、高雄車站競爭；市議員陳慧文說，招商未果可能是評估過於樂觀，台鐵應持續蒐集意見，讓鳳山車站不僅是交通樞紐，同時帶動地方。

鐵道局表示，正依消防檢查意見辦理圖審變更中，預估10月底前取得使用執照，接續與台鐵點交。另預計7月底可完成1樓周邊開放空間、步道，提供民眾休憩。

南台南車站 地上權招商

另，台南鐵路地下化將新設南台南車站，市府推出生產路北側、位於車站東側和南側的1筆車站專用區土地設定地上權招商案，提供交通轉運外，也可作為百貨零售、辦公室、旅館、休閒娛樂等所用，市府說，是周遭少數可立即開發素地，9月24日首階段資格審查開標。