官司3敗1勝仍拒遷 鳳山車站曹謹路難開通周邊交通亂

鳳山鐵路地下化後，市府地政局在鳳山車站周邊進行85期土地重劃案，其中一戶卻拒絕搬遷，以致車站南側的曹謹路無法開通，影響周邊交通。屋主與市府展開多年官司，4件官司屋主僅在土地分配上勝訴，市府表示已重新分配，也會持續與住戶溝通。

台鐵鳳山車站開發大樓「空中鳳城」除了外觀造型特殊外，最大特色是南側臨曹公圳，一出站過了馬路就能接觸到水岸綠地，不過目前南側仍以工程圍籬圍起，唯一一戶陳姓屋主拒絕搬遷，土地尚未徵收。

高雄好過日協會指出，曹謹路本規畫為車站主要接駁動線，如今未開通無法規畫迴轉區、停等接送區，公車與接駁車輛全都擠到曹公路上，車站聯外交通等於殘廢。

住戶與市府展開多年官司纏訟，也在屋外掛布條指稱市府「重劃分配違法，侵害人民財產權」。據了解，住戶與市府共有4件官司案，目前住戶3敗1勝，包括地上物拆遷、都市計畫與市地重劃不合法住戶均敗訴定讞，唯有土地分配市府敗訴。

地政局表示，市府已重新分配，對於住戶異議依法進行調處。依據平均地權條例第62-1條及市地重劃實施辦法第38條規定，妨礙重劃工程施工必需辦理拆遷補償，為了鳳山車站出入民眾生命財產安全，希望住戶能盡快搬離，自利利人，維護社會公益及公眾安全。

市議員陳慧文表示，鳳山民眾希望盡快改善車站周邊交通和建設，市府團隊一直積極與該戶溝通協調，希望找到雙贏解決方案。也呼籲該戶能體諒地方發展需求，盡快搬遷讓鳳山車站效益完整發揮。