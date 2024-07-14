鳳山車站開發大樓今完工無人投標 台鐵9月底重新招商

台鐵鳳山車站開發大樓「空中鳳城」今日完工，6加10層的站體成為鳳山新地標，不過台鐵招商不順，招商說明會有14家業者參與，卻無一家投標，讓地方大感失望。台鐵表示，會以調整租金、開放規畫等吸引投資，9月底辦理2次招商。

鳳山車站為高雄市僅次高雄車站、新左營車站的第3大站，「空中鳳城」為全台唯一古城造型的複合型車站大樓，重現歷史上消失的北城門，打造A棟為地上10層，B棟為地上6層，預計引入百貨商場、電影院、主題餐廳等設施。

台鐵5月中舉辦招商說明會，14家業者參與，但直至7月截止卻無廠商投標。高雄好過日協會指出，鳳山車站從來就不是鳳山的主要商圈，未來看好性也不如捷運鳳山西站的三井Lalaport，甚至是未來捷運黃線周圍。

此外鳳山車站招標案為ROT，建物只有毛胚，業者估計還要投資約8億元以上改裝；地下停車場只有250格，以百貨業來說偏少；加上車站南側仍有一戶尚未徵收，周邊交通規畫無法進行，聯外交通不便，影響投資意願。

鐵道局表示，截至6月底鳳山車站開發大樓進度為98.69%，正依消防檢查意見辦理圖審變更中，預估10月底前取得使用執照，接續與台鐵公司辦理點交。另預計7月底可完成一樓周邊開放空間、步道等範圍，提供民眾休憩、活動。

台鐵公司回應，蒐集潛在民間投資人意見後，整理出招商不順原因有市場競爭、建物空間規畫、投資風險等，將透過調整租金條件、開放投資人自行規畫、允許增加合作聯盟家數、協助投資人辦理使用用途變更事宜等方式，研議調整招商內容，預計9月底辦理第2次公告招商事宜。

市議員鍾易仲說，招商說明會傳出有14家業者參與，讓地方有很高期待，最後卻無人投標，實在難以接受。台鐵應該要做出市場區隔、進行特色行銷，同時強化運輸轉運功能、增加人流，否則就算降租金權利金，也無法與不遠的三井百貨、高雄車站競爭。