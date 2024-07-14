旗津海水浴場救生演練升級 讓民眾暑假放心玩水

高雄旗津海灘是知名戲水景點，市府觀光局除設救生站並配置專業救生員，今年更委請「中華民國水域訓練檢定協會」加入救生行列，也於海岸提供救生衣免費借用，讓民眾放心玩。

高雄市觀光局今天新聞稿指出，旗津海水浴場有廣闊視野，可眺望來往船隻及旗后山，沙質細軟、海水清澈，深受國內外遊客喜愛，暑假期間總是吸引滿滿人潮。

為打造更安全的水域遊憩環境，旗津海水浴場設有救生站及7名專業救生員輪流駐守，並有完善的沖水設施及水上摩托車、沙灘車及救生圈等救援設備。

此外，觀光局今年更委請「中華民國水域訓練檢定協會」專業團隊增加救生員，加入安全巡查及宣導水域安全工作，並針對救生員進行多場次專業教育訓練及救生救難演練，並透過各式水域救援器材，強化防溺救人知識。

同時觀光局也與「社團法人中華民國常不輕協會」合作，於旗津海岸提供救生衣免費借用，提升旗津水域遊憩安全。

有多年救生經驗的救生員吳勁頤呼籲遊客選擇合法戲水地點，及不做危險行為、天候不佳不戲水、下水前先暖身、不長時間泡水、不要落單、不在水中嬉戲惡作劇、不穿著牛仔褲下水、衡量自己身體狀況、加強漂浮技巧等防溺10招。

觀光局表示，高雄暑期活動多，包括「壽山動物園—夏日動物季」、「大港閱冰」、「高雄海洋派對」等活動都將輪番登場。「2024旗津風箏節暨氣墊水樂園」也將在7月20日登場，其中氣墊水樂園從活動下午2時開放到晚上8時。