高雄車站工程20多年 願景牆再現圖解看車站變身歷史
台鐵高雄車站二階工程持續進行中間的臨時圍籬一點點降低，下沉式廣場逐漸成圓，鐵道局在圍籬完全移除前重現「願景牆」，將高雄車站的歷史各階段變化圖放在牆上，帶領民眾回顧高雄站改建的軌跡，臉書粉專「高雄新車頭」也PO出圖解。
圖解共分11個階段講解高雄站改造演進過程，從2002年3月高雄車站臨時站啟用開始、8月帝冠式車站第一次遷移定位，2003年5月中博高架橋啟用，之後高雄車站成為一個大工地。
2018年10月高雄鐵路地下化通車。2019年2月臨時站拆除，2021年2月中博高架橋拆除、9月帝冠式車站第二次遷移定位，2022年10月站東路開通，2023年4月站區環抱道路成形，2024年3月天棚合攏，最後是今年12月完工。
鐵道局說明，高雄站下沉式廣場初期僅開放約2/3，中間由寬55.8公尺、高6.14公尺、厚60公分的分隔牆隔離，圍牆南面書寫高雄車站字樣，被稱為「願景牆」，成為車站打卡熱區。分隔牆今年4月底全數拆除，但因北區仍有工程進行，因此設起臨時圍籬，以阻隔架暫時分隔。
網友回應，「等這麼久真的是值得了！」「高雄車站最大的優點我想是走出驗票口就會來到B1F下沉式廣場…動線都是一條直線，沒有迷路的可能性XD」、「論行人動線的順暢度絕對比台北車站好上幾萬倍！也絕對不會讓遊客身置於超大迷宮陣裡不知所措！」
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