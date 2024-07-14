天氣太熱 屏縣里港鄉瀰力村親水運動公園很消暑

屏東縣里港鄉瀰力村是鄉內人口數最少村落，約500多人，社區打造亮點，提升生活品質。里港鄉公所向台糖租地打造瀰力親水運動公園，設有親水區、鑽石教堂、荷花池，親水區設有感應式水槍等設施，大小朋友玩得不亦樂乎，成為夏日的消暑去處。

屏東縣里港鄉有14村，瀰力村曾是台糖五分車通行的甘蔗田，雖然面臨青壯人口外流，縣府培力居民成為社區規畫師，打造成為藝術創作與自然生態的社區，與在地連結，公園內打造「共創荷心基地」，緊鄰瀰力村男美術館的荷花池映照山景，獲2024年社區景觀營造類建築園冶獎。

瀰力親水運動公園占地約3公頃，除有近日剛獲得社區景觀營造類建築園治獎肯定的「共創荷心基地」外，一旁打造親水設施，有感應式水槍，噴水滑梯等，大小朋友玩得不亦樂乎。

蔡先生帶著3歲的女兒一起玩，蔡先生住在村莊，走路兩百公尺就可以抵達公園，蔡先生說，公園有親水設施、小朋友的遊樂器材，吸引在地居民與遊客，也能帶動地方觀光。