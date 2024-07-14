天氣太熱 屏縣里港鄉瀰力村親水運動公園很消暑
屏東縣里港鄉瀰力村是鄉內人口數最少村落，約500多人，社區打造亮點，提升生活品質。里港鄉公所向台糖租地打造瀰力親水運動公園，設有親水區、鑽石教堂、荷花池，親水區設有感應式水槍等設施，大小朋友玩得不亦樂乎，成為夏日的消暑去處。
屏東縣里港鄉有14村，瀰力村曾是台糖五分車通行的甘蔗田，雖然面臨青壯人口外流，縣府培力居民成為社區規畫師，打造成為藝術創作與自然生態的社區，與在地連結，公園內打造「共創荷心基地」，緊鄰瀰力村男美術館的荷花池映照山景，獲2024年社區景觀營造類建築園冶獎。
瀰力親水運動公園占地約3公頃，除有近日剛獲得社區景觀營造類建築園治獎肯定的「共創荷心基地」外，一旁打造親水設施，有感應式水槍，噴水滑梯等，大小朋友玩得不亦樂乎。
蔡先生帶著3歲的女兒一起玩，蔡先生住在村莊，走路兩百公尺就可以抵達公園，蔡先生說，公園有親水設施、小朋友的遊樂器材，吸引在地居民與遊客，也能帶動地方觀光。
瀰力社區發展協會總幹事吳春平說，親水公園假日也會不定期有市集。公園北邊有瀰力村男美術館，打造荷花池外，還有一座鑽石教堂，很適合拍婚紗，成為網美景點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言