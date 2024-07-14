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天氣太熱 屏縣里港鄉瀰力村親水運動公園很消暑

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣里港鄉瀰力親水運動公園北邊，靠近瀰力村男美術館附近，打造鑽石教堂。記者劉星君／攝影
屏東縣里港鄉瀰力親水運動公園北邊，靠近瀰力村男美術館附近，打造鑽石教堂。記者劉星君／攝影

屏東縣里港鄉瀰力村是鄉內人口數最少村落，約500多人，社區打造亮點，提升生活品質。里港鄉公所向台糖租地打造瀰力親水運動公園，設有親水區、鑽石教堂、荷花池，親水區設有感應式水槍等設施，大小朋友玩得不亦樂乎，成為夏日的消暑去處。

屏東縣里港鄉有14村，瀰力村曾是台糖五分車通行的甘蔗田，雖然面臨青壯人口外流，縣府培力居民成為社區規畫師，打造成為藝術創作與自然生態的社區，與在地連結，公園內打造「共創荷心基地」，緊鄰瀰力村男美術館的荷花池映照山景，獲2024年社區景觀營造類建築園冶獎。

瀰力親水運動公園占地約3公頃，除有近日剛獲得社區景觀營造類建築園治獎肯定的「共創荷心基地」外，一旁打造親水設施，有感應式水槍，噴水滑梯等，大小朋友玩得不亦樂乎。

蔡先生帶著3歲的女兒一起玩，蔡先生住在村莊，走路兩百公尺就可以抵達公園，蔡先生說，公園有親水設施、小朋友的遊樂器材，吸引在地居民與遊客，也能帶動地方觀光。

瀰力社區發展協會總幹事吳春平說，親水公園假日也會不定期有市集。公園北邊有瀰力村男美術館，打造荷花池外，還有一座鑽石教堂，很適合拍婚紗，成為網美景點。

屏東縣里港鄉瀰力親水運動公園親水設施，感應式水槍、滑梯，大小朋友玩得不亦樂乎。記者劉星君／攝影
屏東縣里港鄉瀰力親水運動公園親水設施，感應式水槍、滑梯，大小朋友玩得不亦樂乎。記者劉星君／攝影
屏東縣里港鄉瀰力親水運動公園親水設施，感應式水槍、滑梯，大小朋友玩得不亦樂乎。記者劉星君／攝影
屏東縣里港鄉瀰力親水運動公園親水設施，感應式水槍、滑梯，大小朋友玩得不亦樂乎。記者劉星君／攝影
屏東縣里港鄉瀰力親水運動公園親水設施，感應式水槍、滑梯，大小朋友玩得不亦樂乎。記者劉星君／攝影
屏東縣里港鄉瀰力親水運動公園親水設施，感應式水槍、滑梯，大小朋友玩得不亦樂乎。記者劉星君／攝影
屏東縣里港鄉瀰力親水運動公園內緊鄰瀰力村男美術館的荷花池映照山景。記者劉星君／攝影
屏東縣里港鄉瀰力親水運動公園內緊鄰瀰力村男美術館的荷花池映照山景。記者劉星君／攝影
屏東縣里港鄉瀰力親水運動公園內緊鄰瀰力村男美術館的荷花池映照山景。記者劉星君／攝影
屏東縣里港鄉瀰力親水運動公園內緊鄰瀰力村男美術館的荷花池映照山景。記者劉星君／攝影

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