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屏東雙層巴士 墾丁、泰武首發

聯合報／ 記者潘欣中／屏東報導
屏東雙層觀光巴士暑假前進國境之南，遊客以高視角飽覽墾丁山海之美、聽在地人文歷史故事，直呼過癮。圖／屏東縣政府提供
屏東雙層觀光巴士暑假前進國境之南，遊客以高視角飽覽墾丁山海之美、聽在地人文歷史故事，直呼過癮。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府推出郵輪觀光巴士受歡迎，前進國境之南的雙層巴士墾丁線昨首發，遊客能以高視角飽覽山海之美、聆聽在地人文歷史故事，直呼過癮；探訪泰武鄉原民部落的郵輪巴士則帶領遊客深入部落，感受北大武山排灣族文化之美；屏縣府交通旅遊處預告，8月將再推東港迎王平安祭主題遊程。

屏縣府近年在屏北185線推出沿山雙層巴士，遊客反映佳，今年暑假首度延伸墾丁，從墾丁森林遊樂區一路往南，停靠船帆石、砂島貝殼展示館，龍磐公園，全程約1小時40分，暑假周六每天2梯次，1人200元，可欣賞蔚藍無邊的優美海洋線，隨車導覽員更從陸蟹、梅花鹿等自然生態保育解說到八寶公主、斯卡羅故事，十足臨場感。

另暑假在泰武鄉限定推出的「悠遊泰武一同趣」主題郵輪巴士，昨天首航即滿額，首站到「大力士村」平和部落，山上種植逾2000株吉貝木棉樹，林相壯觀，接著參觀兼融歐洲教堂特色及排灣族文化的佳平法蒂瑪聖母堂，是世界百大特殊教堂之一；最後暢遊日治時期保留咖啡老樹至今的吾拉魯滋部落咖啡園區。

交旅處說，屏東縣物產豐富、族群多元，且具有人文歷史與得天獨厚的山海美景，縣府結合各地資源特色，在不同季節推出各式主題郵輪巴士，因是限定遊程，有興趣的遊客須早做準備。

屏東縣政府 郵輪 雙層巴士

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