高雄工業管線建置圖資 市府全程監控

高雄氣爆發生後，89條工業管線減至71條，現僅59條使用中，輸送乙烯等10多項化學品，市府對廠商收費，專款用在工業管線監理檢查及防災應變，並委託工研院建置管線圖資系統及維管雲端平台，引入AI大數據管理，及時顯示事故位置資訊，市長陳其邁說，市府管線辦公室全程監控，一有狀況可迅速處理。

高市所轄工業管線71條，59條使用中，9條停用，3條備用。市長陳其邁表示，市府管線辦公室全程監控，狀況發生時配合3D圖資，能迅速因應。另外也加強管線維護，長期作法則涉及仁大工業區，石化循環園區或洲際二期的建立，才能徹底解決高雄地下工業管線問題。

高市經濟發展局說，市府2015年公布高雄市既有工業管線自治條例、既有工業管線管理維護辦法；監理檢查收費辦法，工業管線業者均參照國際標準規範，每年10月底前，提出下年度管線維護與運作計畫。經發局主秘陳怡良說，市府對管線業者收取的監理檢查費，專用於監理檢查及防災應變，2015年8月成立高雄市管線安全辦公室後，全年無休值勤，隨時處理異味通報狀況。

陳怡良說，目前高市工業管線完整建立3D管線路徑數據的圖資系統，可隨時快速定位與偵測。上「高雄市工業管線查詢系統」，能查居住地有無工業管線經過。