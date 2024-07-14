高雄氣爆10年 工業管線何時落日

高雄氣爆本月滿10周年，代位求償官司仍在進行中，地球公民基金會調查，高雄14個行政區地底，仍有71條、900多公里長的石化管線！公民團體、學界不約而同質疑，中油五輕已關廠、大社石化工業區尚未降編，台灣石化業排碳量居全球第9名，石化管線何時會有落日條款？高市府經發局回應，市府積極推動石化工業升級及轉型，未來不會再新增工業管線。

高雄氣爆10年前奪走32條人命，經歷意外的民眾至今餘悸猶存，住三多路的譚家母子說，「很恐怖，像炸彈炸過，跟世界末日沒兩樣」，多年來還是沒有安全感，希望最好不要有工業管線存在。

地球公民基金會昨辦論壇 ，從法制、治理與社會等多重面向回顧事件，並為工業管線管理把脈。地球公民協會執行長王敏玲說，五輕已經關廠、期待大社工業區快降編，市區管線密密麻麻，至今沒看到管線落日規畫，讓人心情複雜。義守大學公共政策與管理學系副教授吳明孝說，早期沒分油管及工業管線，所以工業管線無法可管，高雄獨自承擔1980年至1990年經濟發展的環境風險與成本。中山大學社會學系副教授邱花妹說，各界期待石化管線移出市區，高雄市產業要華麗轉身，政策上需有取捨。

參與論壇民眾詢問，高雄地下管線何時可移除？經濟發展局副局長王宏榮說，管線「落日條款」涉及高雄產業轉型議題，石化業是民生產業火車頭，市府已督促朝低碳化發展，透過產業空間重構，減少管線經過人口稠密區。目前高市收費管線長932公里；市府2015年成立管線安全（OPS）辦公室，歷年通報2800多件、實際外洩約200件，多半為瓦斯管線。

另高雄氣爆案法律扶助總召孫健萍揭露，當年選擇國賠的受災戶不僅勝訴，獲賠金額比市府代位求償還高，凸顯當年市府主張代位求償，只為降低自身責任，未顧及受災戶最佳利益。市府對此表示，市府分6大案提代位求償，訴訟逾9年尚未確定，顯示已避免民眾直接面對冗長的訴訟之苦。