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屏東長治鄉長補選4搶1激戰 3人同晚邀藍綠要角造勢尬人氣

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣長治鄉長補選4強激戰，國民黨主席朱立倫、立委邱清泉等人今晚為黨徵召候選人邱炬峰競選總部成立站台造勢。記者潘欣中／攝影
屏東縣長治鄉長補選4強激戰，國民黨主席朱立倫、立委邱清泉等人今晚為黨徵召候選人邱炬峰競選總部成立站台造勢。記者潘欣中／攝影

屏東縣長治鄉長補選4強激戰，距27日投票日剩不到兩周，國民黨候選人邱炬峰、民進黨邱佳娟今晚成立競選總部互別苗頭，藍營邀黨主席朱立倫、立委蘇清泉等人造勢輔選，綠營邀縣長周春米、立委徐富癸等人，無黨前縣議員吳亮慶今晚也成立競總，也邀民進黨籍前縣長曹啟鴻站台，3人隔空拚場尬人氣，也讓選情大幅加溫。

屏東縣前長治鄉長古佳川因涉貪汙罪一審遭判刑，停職期間提出辭呈，因所餘任期超過2年，鄉長須進行補選；此次補選戰況激烈，民進黨徵召3屆鄉民代表邱佳娟參加補選，是唯一女性、年紀最輕；國民黨徵召5屆鄉民代表邱炬峰，也是邱第3次參選長治鄉長。

遭開除民進黨籍的無黨前縣議員吳亮慶，本屆因賄選案被判當選無效，去年解除縣議員職務，但歷屆選舉未嘗過敗績，基層實力雄厚，這次參選勢在必得；長治鄉政治生態長期綠略大於藍，這次綠營分裂，也讓藍營信心大增；個人參選無黨陳琮賀，無地方派系色彩。

藍綠陣營今晚不約而同成立競選總部，黨部也啟動輔選列車，國民黨主席朱立倫、立委蘇清泉和地方藍營民代等人到場為邱炬峰站台造勢，朱等人以終結貪腐、清廉執政凝聚支持者，希望衝高補選投票率；周春米呼籲鄉親，給年輕的邱佳娟當選鄉長，長治才有改變的可能，強調縣政、鄉政走同步；前縣長曹啟鴻站台時感性細數和吳亮慶30年情誼共同解決長治的環保公害，強調如果為了擴大民進黨的群眾基礎和長治鄉的建設因而受到處罰，「我沒關係！」

屏東縣長治鄉長補選4強激戰，無黨前縣議員吳亮慶今晚成立競選總部，民進黨籍前縣長曹啟鴻為他站台。記者潘欣中／攝影
屏東縣長治鄉長補選4強激戰，無黨前縣議員吳亮慶今晚成立競選總部，民進黨籍前縣長曹啟鴻為他站台。記者潘欣中／攝影

周春米 徐富癸 朱立倫 蘇清泉 補選 鄉長

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