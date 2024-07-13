屏東長治鄉長補選4搶1激戰 3人同晚邀藍綠要角造勢尬人氣

屏東縣長治鄉長補選4強激戰，距27日投票日剩不到兩周，國民黨候選人邱炬峰、民進黨邱佳娟今晚成立競選總部互別苗頭，藍營邀黨主席朱立倫、立委蘇清泉等人造勢輔選，綠營邀縣長周春米、立委徐富癸等人，無黨前縣議員吳亮慶今晚也成立競總，也邀民進黨籍前縣長曹啟鴻站台，3人隔空拚場尬人氣，也讓選情大幅加溫。

屏東縣前長治鄉長古佳川因涉貪汙罪一審遭判刑，停職期間提出辭呈，因所餘任期超過2年，鄉長須進行補選；此次補選戰況激烈，民進黨徵召3屆鄉民代表邱佳娟參加補選，是唯一女性、年紀最輕；國民黨徵召5屆鄉民代表邱炬峰，也是邱第3次參選長治鄉長。

遭開除民進黨籍的無黨前縣議員吳亮慶，本屆因賄選案被判當選無效，去年解除縣議員職務，但歷屆選舉未嘗過敗績，基層實力雄厚，這次參選勢在必得；長治鄉政治生態長期綠略大於藍，這次綠營分裂，也讓藍營信心大增；個人參選無黨陳琮賀，無地方派系色彩。