馬祖青年論壇8月登場 聚焦4大議題增加認同感

為提升青年參與公共事務並強化家鄉認同，連江縣政府教育處將於8月舉辦「2024馬祖青年論壇」，希望以更開放的討論與交流，讓青年回鄉發展不再迷惘。

承辦單位馬祖青年發展協會理事長黃開洋今天告訴中央社記者，「2024馬祖青年論壇」將於8月10至11日於國立馬祖高中舉辦，主要對象為16至45歲的馬祖青年。參與者將與縣府局室首長面對面，並有機會分享見解，激發創意，共同為家鄉未來提出具體建議。

至於為何舉辦青年論壇，黃開洋解釋，連江縣人口突破1萬4000人，新生兒粗出生率亦為全台第1，但絕大部分青年均選擇赴台灣本島升大學，並面臨在台就業或回鄉發展的掙扎。

黃開洋說，青年論壇舉辦的目的除提升青年公共參與，增加對馬祖認同感外，更將針對年輕人關心的4大議題，包括保送權益、多元職涯、公共美學、自我價值，進行深入討論和交流。

論壇將邀請多名「前輩」青年，包括曾為醫事保送生的北竿鄉衛生所物理治療師林晉承；藍眼淚導覽攝影師周小馬；於東引推廣公共美學的蔡沛原，以及福沃境華光大帝廟總幹事陳柏儒。這些人將從各種職業角度切入，分享馬祖生活的經驗與所見，為與會者提供更多在地發展的可能性。

論壇即日起接受報名，額滿為止。