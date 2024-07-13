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高雄武德殿迎接落成百年 百人舞劍慶賀

中央社／ 高雄13日電

百年的高雄市古蹟武德殿恢復劍道空間逾20年，今年迎接百歲生日，高市文化局今天舉辦慶賀活動，副局長簡美玲說，武德殿兩側原海關用地已併入園區，期許盡快呈現嶄新面貌。

文化局今天舉辦武德殿落成百年紀念活動，簡美玲偕同日本劍聖宮本武藏第11代宗家（傳人）陳信寰、基進黨高雄市議員張博洋、民進黨高雄市議員湯詠瑜等人，手持象徵避邪祈福的注連繩，齊聲高喊「武德殿一百歲生日快樂」中，為這座風華古蹟過百歲生日。

文化局表示，高雄武德殿於1924年7月19日落成，今年迎接百年，此次活動安排宮本武藏創立400多年的古武道劍術演武，也開放民眾體驗弓道、舞踊及太鼓等文化，現場氣氛融洽、笑聲不斷。

簡美玲表示，感謝各界對武德殿與劍道文化長期的協助，目前武德殿兩側原海關用地已撥用給文化局併入武德殿園區，期許在不久的將來武德殿有全新的面貌呈現給大家。

劍道協會理事長陳信寰說，武德殿和古武道劍術可以共同傳承下個百年。

張博洋表示，自己連續3年參加武德殿重要盛事，未來會持續支持劍道、台日文化交流與文史保存。湯詠瑜表示，今年武德殿百年，哈瑪星代天宮也百歲，期許未來高雄持續發展，有下一個輝煌百年。

文化局表示，武德殿入口懸掛日本神社常見的注連繩，以作避邪和象徵神聖。入殿先見到外側方柱，暗示未修習武術前的稜角，出殿時見到的裡側圓柱，象徵鍛鍊後心性圓融。

文化局表示，武德殿原為日治時期高雄州警察署所使用的道館，回顧它走過的一百年，1924年落成時為警察署的劍道與柔道學習空間，二戰後交由鼓山國民學校代管，內部空間先後改為教室及教職員宿舍使用，至1999年審定為古蹟保存下來。

文化局指出，幸運的是，雖然武德殿歷經不同管理單位而變更內部用途，但建築外觀大致維持原樣。2003年文化局成立後，進行整修規劃設計，歷經一年修復，於2004年12月完工。

文化局在2005年委託社團法人高雄市劍道文化促進會經營管理武德殿，也是高市首座非營利古蹟委外案例，也是全國第一座以原始功能再利用的古蹟。2016年3月起，由文化局自行管理營運，迄今每年吸引近3萬人次參觀。

文化局表示，2022年武德殿兩側原海關用地獲行政院同意撥用，文化局遂啟動整體園區景觀規設計，去除古蹟周圍紊亂景觀，未來將重現哈瑪星登山街獨特的門戶意象。

古蹟 文化局 日治時期 高雄市

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