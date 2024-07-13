影／前往世界合唱大賽 尼布恩合唱團在機場快閃演出

高雄市六龜區的尼布恩合唱團今天將赴紐西蘭參加第13屆世界合唱大賽，合唱團在搭機出境前，昇恆昌免稅店也邀請合唱團在桃園國際機場第二航廈中央區進行快閃演出，一連帶來《太巴塱之歌》、《媽媽的眼睛》、《南王系之歌》、《美麗晨曦》四首歌曲，現場所有旅客都駐足欣賞，並給予熱情的掌聲。

成立於2017年的尼布恩合唱團，隸屬於高雄市尼布恩人文教育關懷協會，「尼布恩」取自布農語「牙齒」之意，成員來自高雄六龜、寶來、桃源地區喜愛合唱的青少年，去年曾獲第12屆韓國世界合唱大賽民謠伴奏組公開組金牌。

尼布恩合唱團團員代表賴俊彥表示他們是來自高雄六龜由在地的青年，多數是出社會和大學生所組成的合唱團，這次是第二次參加世界合唱大賽，上一次是去年去韓國參賽在民謠組獲得金牌，這次將把用六龜在地文化所編成的曲目帶去紐西蘭參賽，展現給全世界看。