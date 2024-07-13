金門新前墩西瓜節明天登場 邀民眾免費品嘗西瓜拿好禮
一年一度的「新前墩西瓜節」即將於明（14）日下午4點登場，活動包含各式農村文化體驗，有3場次免費西瓜品嘗，還有吃西瓜比賽與挖西瓜比賽送西瓜玩具球、預購土雞套餐等，琳瑯滿目的禮品逾1千份，將於當天透過比賽或體驗贈送給與會鄉親，還有由志工自行打造的「瓜瓞綿延、雨傘情」、「西瓜許願樹」，以及大洋里里長吳有祥自製的許願木卡300份，歡迎民眾來索取（發完為止）。
據了解，今年因為4月頻下暴雨，社區一直在等種西瓜的時機，5月9日，社區發展協會邀請多年師生165位師生、社區人士一同種下黑美人、甜美人、富寶、金蘭4個品種的西瓜，由社區長輩陳存仁、陳文宛、陳慶虎、陳宗溫、陳耀揚、現場指導學童種植。多年國小的小朋友到新前墩種西瓜進行食農教育課程，但天公不作美，連續兩次暴雨沖走小朋友的西瓜苗，讓不少小朋友超難過。
新前墩今年的活動規劃超用心，「早鳥送料羅全家便利商店折價券」活動，於大會服務台4點開始發放共300張，送完為止。「戰技體驗闖關過關送一顆小玉西瓜活動」，於服務台4點開始發放，限量200張。「打卡送生活小用品活動」，於服務台4點開始憑手機FB或IG拍照打卡並寫下文字「2024新前墩西瓜節」設公開，即可領取生活小物一樣，同一人於FB及IG打卡同時PO照打卡，則可選取兩樣小禮物，200份打卡禮，送完為止。
西瓜節開幕典禮及晚會預計於明天下午5時20分登場，邀請梅賢治擔任主持人，另外包括辣妹表演藝人曾薀帆、金門韓粉小女生A.U.G. KPOP韓式舞團、采子、葛兆恩等藝人演唱表演，活動預計於晚間8時50分結束，大會安排免費接駁車服務鄉親，歡迎民眾踴躍參與。
免費品嘗西瓜活動於明天4點30分、5點、5點30分共提供3場免費品嘗，免費品嘗的西瓜除了有新前墩西瓜大王種植的西瓜以外，因今年氣候不佳，西瓜苗被暴雨沖走2次，直到重種第3次都產量有限，因此有部分西瓜為來自花蓮瓜農，偏鄉給偏鄉的愛心。
新前墩社區發展協會理事長陳貴仁表示，今年瓜農種植的西瓜，預計下一批可採收時間為7月底、8月初，歡迎在地民眾來採購，愛護在地瓜農。據了解，民國92年創辦的新前墩西瓜節為社區帶來許多人潮，打響了這個「六星」聚落名號，西瓜節也成為當年金門各鄉鎮特色盛會之一。
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