快訊

荒謬對決！遊客遭威脅燒臉還挨揍 他全裸現身一拳打跑海盜男

113分科公民／試題與解答看這 難度反應兩極…立院打架、美國大選皆入題

六福村水樂園傳意外…遊客疑摔下15公尺高滑水道 頭破血流急送醫

影／服務處主任爆酒駕…邱議瑩道歉 被問參選高雄市長一事這樣回

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
立委邱議瑩今天下午針對服務處主任酒駕事件受訪，對於未來會按照自己的既定步調走。記者徐白櫻／翻攝
立委邱議瑩今天下午針對服務處主任酒駕事件受訪，對於未來會按照自己的既定步調走。記者徐白櫻／翻攝

民進黨立委邱議瑩服務處主任爆發酒駕風波，邱得知後第一時間解除職務，今天也為此向社會大眾致歉，她強調，未來會更嚴格要求服務團隊不可安全駕駛。至於此事是否與下屆高雄市長選舉有關，邱議瑩表示，酒駕與市長選舉是兩件事；未來有很多的想望跟期待，會按照自己既定步調走。

繼看好立委黃捷有條件參選高雄市長之後，前總統陳水扁也看好立委邱議瑩，並將她譽為「下任高雄市長大黑馬」，動作最小、爆發力最強，明天將在「有夢上水」節目專訪。

邱議瑩今天下午參加民進黨「反濫權護民主」宣講，受訪表示，這跟選市長是兩件事，酒後駕車這件事無法被社會接受，當事人要虛心檢討所犯過錯，她對於團隊的要求會一如以往，不斷提醒大家，必須遵守安全駕駛觀念。

媒體追問邱議瑩，有關於前總統陳水扁斷言她爆發力最強，是否會邁向市長之路？邱議瑩沒有正面答覆，她說，還是按照自己的既定步調在走，她對於未來其實有很多的想望跟很多期待，也有很多工作需要進一步去完成，所以會按照自己既定的步調去走。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

邱議瑩 酒駕 陳水扁 黃捷

延伸閱讀

獨／邱議瑩剛被封高雄市長人選「黑馬」！ 辦公室主任卻爆酒駕

阿扁指邱議瑩是下屆市長大黑馬？ 陳其邁：為民服務就是好馬

扯！助戰選罷法衝突宣布經委會散會 邱議瑩挨轟薪水小偷

卓榮泰樂觀覆議會翻盤 邱議瑩吐槽：國民黨良心發現？

相關新聞

外媒專訪 馬英九：台獨賴清德絕不敢 聰明的應該知所收斂

前總統馬英九日前受馬來西亞星洲日報專訪，他批民進黨推台獨，他也不認為民進黨是基於台灣內部需要才喊台獨，一個政黨若是為了台...

「帶年輕人去有重要用意」 馬英九：盼帶台師生赴陸參訪成常態

前總統馬英九日前接受馬來西亞星洲日報專訪，談及去年、今年他帶著台灣師生到大陸參訪，他盼帶團到大陸成常年活動，讓大陸知道台...

外媒專訪 馬英九稱賴清德天真：台獨再務實都不可能實現

前總統馬英九日前接受馬來西亞星洲日報專訪，他表示，他非常關切台海目前局勢，但不致於到擔憂的地步，因不論美國或中國都不至於...

打詐專法通過2法…高額詐欺犯 可判12年併罰3億

立法院會昨三讀通過打詐專法「詐欺犯罪危害防制條例」及修正「通訊保障及監察法」，加重刑責重罰詐騙，詐欺犯獲利達一億元，最重...

影／服務處主任爆酒駕…邱議瑩道歉 被問參選高雄市長一事這樣回

民進黨立委邱議瑩服務處主任爆發酒駕風波，邱得知後第一時間解除職務，今天也為此向社會大眾致歉，她強調，未來會更嚴格要求服務...

憂給兒少加害者保護傘 立委盼修法讓「示警作用新聞報導」可免責

電視新聞甚少揭發兒少受侵害等議題，民進黨立委林楚茵指出，原因是兒少福利法的規定一竿子全罰，電視台擔心觸法而避重就輕，形同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。