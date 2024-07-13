影／服務處主任爆酒駕…邱議瑩道歉 被問參選高雄市長一事這樣回

民進黨立委邱議瑩服務處主任爆發酒駕風波，邱得知後第一時間解除職務，今天也為此向社會大眾致歉，她強調，未來會更嚴格要求服務團隊不可安全駕駛。至於此事是否與下屆高雄市長選舉有關，邱議瑩表示，酒駕與市長選舉是兩件事；未來有很多的想望跟期待，會按照自己既定步調走。

繼看好立委黃捷有條件參選高雄市長之後，前總統陳水扁也看好立委邱議瑩，並將她譽為「下任高雄市長大黑馬」，動作最小、爆發力最強，明天將在「有夢上水」節目專訪。

邱議瑩今天下午參加民進黨「反濫權護民主」宣講，受訪表示，這跟選市長是兩件事，酒後駕車這件事無法被社會接受，當事人要虛心檢討所犯過錯，她對於團隊的要求會一如以往，不斷提醒大家，必須遵守安全駕駛觀念。

媒體追問邱議瑩，有關於前總統陳水扁斷言她爆發力最強，是否會邁向市長之路？邱議瑩沒有正面答覆，她說，還是按照自己的既定步調在走，她對於未來其實有很多的想望跟很多期待，也有很多工作需要進一步去完成，所以會按照自己既定的步調去走。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康