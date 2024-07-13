高雄氣爆10周年…市區地底71條石化管線 大家都想問「何時有落日條款」

高雄氣爆本月將滿10周年，公民團體、學者及市民不約而同質問，中油五輕已關廠、大社石化工業區尚未降編，台灣石化業排碳量高居全球第9名，長達932公里的市區石化管線何時會有落日條款？市府經發局回應，市府積極推動石化工業升級及轉型，未來不會再新增工業管線；長遠目標也是希望大社工業區降編，朝移除工業管線方向邁進。

地球公民基金會今午舉辦高雄石化氣爆十周年系列活動，中山大學社會學系副教授邱花妹、義守大學公共政策與管理學系副教授吳明孝、高雄科技大學造船及海洋工程系副教授洪文玲、文字工作者古雯及高市經發局副局長王宏榮等人參與。

王宏榮解釋，以前高雄的工業管線原本有89條、1200多公里，目前實際存在71條、14家業者，收費長度932公里；高市府2015年成立管線安全（OPS）辦公室，歷年通報2800多件、實際外洩約200件，多半為瓦斯管線，沒有再發生過工業管線外洩通報。

地公執行長王敏玲指出，氣爆發生至今10年，但市區管線密密麻麻，仍讓人心情複雜、開心不起來，五輕已經關廠、期待大社工業區快點降編，石化管線長度已經減少，但至今還沒看到管線落日規畫，不要忘記台灣石化業排碳量是全球第9名，溫室氣體排放赫赫有名。

吳明孝指出，早期沒有任何區分油管及工業管線，所以工業管線無法可管，高雄獨自承擔1980年至1990年經濟發展的重工業與石化工業的發展任務及環境成本；都市計畫沒有章法，弱勢者比強制者承擔更高風險成本。

邱花妹說，各界一直期待石化管線要移出市區，高雄市產業要華麗轉身，一定要面對舊的問題，要有政策上的取捨，不是只有居住在非管線區域者才有安全的宜居城市。