影／帆船接力環島航向金門 42學生體驗當「海賊王」

宜蘭縣岳明國中小攜手串聯全台臨海與離島36所學校，以接力的方式航向海洋的「攜手共創-航向蔚藍」計畫，於7月5日從學校鄰近的港灣出發，先駛向馬祖，前日自馬祖駛向金門水頭港海域，航行過程中因頂風、頂流又頂浪航行及「阿莫號」修正航向等原因大延誤，今天上午岳明國中小、古寧國小、安瀾國小3校40多名師生從水頭碼頭啟航，體驗當一回「航海王」，參與的同學都超開心的。

今天一早7點多，金門豔陽高照，兩艘偌大的「光腳號」、「阿莫號」帆船穩穩佇立於水頭碼頭，在潔淨的藍天白雲下格外吸睛，令人注目。在金馬聯合服務處執行長吳增允、金門縣教育處長孫麗琪、岳明國中小校長黃建榮、古寧國小校長黃芸芸、安瀾國小校長陳來添等人都到場見證，3校師生把握難得機會登上帆船，穿上救生衣後，在船上體驗旋轉繩索目睹大型帆布冉冉升起，大家都雀躍不已。

黃建榮表示，他們在4年前也曾辦過這樣計畫，也航行到金門，4年後2艘帆船到金門，希望跟著金門離島孩子一起航海，一起為海洋母親健康檢查，今天路線從水頭出發，繞行小金門一圈，繞行過程中也會進行金門海域海洋科學調查，讓古寧、安瀾國小的小朋友，一起進行海洋公民科學教育的學習。

黃建榮也說，他們自7月5日起航，今日第9天，兩艘船抵達時間不一，光腳號於昨天晚上8點半左右，阿莫號是在今天凌晨4點15分進港，從南竿到金門這段航程是最硬的，航行時間最長的，將近40個小時，過程中通訊不是很好，參與這段航程的師生都很辛苦。他說，每個航段都有不同學校參加，對於參加學校學生而言都是不一樣的體驗，也是很特別的學習。

今天的共學課程，是登上重型帆船「光腳號」及「阿莫號」航行大小金門海域，小朋友都相當開心，在船上討論的很熱烈，下午他們前往「海之風料羅灣營地」進行3校水上課程共學、獨木舟體驗、SUP及OP帆船體驗等，並以公民科學家的方式，分析海洋表層塑膠微粒、溶氧量、海水酸鹼度ph值，以及航行沿途海漂垃圾的調查，為海域進行健康檢查。