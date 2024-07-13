高捷觀光新門戶 左營站「蜜柑站長專賣店」開張

打造高捷觀光新門戶，左營站「蜜柑站長專賣店」今天開張，高雄市長陳其邁說，「蜜柑」從流浪貓到捷運站長，現在還開店做生意，盼藉高人氣推動高雄觀光。

高雄捷運公司在紅線R16左營站打造高捷旅遊諮詢處「蜜柑站長專賣店」，人氣吉祥物「蜜柑站長」與高市府吉祥物「高雄熊」一出場就吸引民眾聚集；此外高捷世運站長林忠明也在現場高歌迎客。

陳其邁致詞時說，今天總共有5星，蜜柑是明星，自己與高雄熊都是諧星，而一旁的林忠明是歌星，另外民進黨立委許智傑是高雄小金剛，所以是「猩猩」。希望高雄熊與蜜柑站長分進合擊繼續為高雄觀光努力。

陳其邁會前接受媒體聯訪時表示，高捷的創新服務越來越多元，近年也因高雄有很多演唱會，高捷與市政府共同推動觀光和綠色交通，不管是墨凡商場、高雄火車站一番街、快客市集，再到今天的蜜柑站長專賣店，希望創造外溢效果，讓車站不只是運輸，也是購物、餐飲和各式創意集散地。

高捷董事長楊岳崑說，「蜜柑」本來是高捷收養的流浪貓，有一天有員工說，能不能用新台幣2萬元在橋頭糖廠站打造「蜜柑」的家，沒想到貓屋相當豪華，「我懷疑可能不只2萬元」，但「蜜柑」真的是高捷的好夥伴。

根據高捷預估，今年度「蜜柑站長」帶入的實質營業額，將首次突破千萬元，而盈收除了可以挹注本業，年底會有一場「蜜柑」公益路跑活動，高捷也會將部分收入捐做公益使用，讓大家對「蜜柑站長」的愛，擴及到更多的社會層面。

「蜜柑站長專賣店」有一系列文創商品，包括明信片、紙膠帶、購物袋、鑰匙圈等。高捷表示，高捷也與高雄在地優質廠家小甜心果醬及不二緻果合作，攜手打造高捷伴手禮三本柱，蜜柑醬禮盒版、橘之戀人以及柑橘金磚等特色餅乾。

「蜜柑站長專賣店」結合旅遊諮詢服務，商店位於R16左營站B1，近車站服務台及2號出口；營業時間全年無休，每天10時至8時，另配合活動視情況調整營業時間。