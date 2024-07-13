高人氣「移動故事屋」暑假來屏東 聲光、味道、觸覺5D劇場新體驗

突破劇場現有框架，結合科技、藝術帶出展演新型態的親子劇場「移動故事屋」，全台巡演本月27日至8月9日進駐屏東演藝廳實驗劇場，以包圍觀眾的沉浸式環形動畫為主軸，由劇場說書人引領進入故事，藉由模擬情境配合劇場聲光、煙霧、震動等數位媒體裝置，感受全新5D體驗，營造身歷其境、充滿想像的創新劇場互動體驗。

縣府文化處說，「移動故事屋」是一個跨越邊境為概念創作的親子劇場，針對兒童藝術及科技互動發展創新體驗，結合台灣年輕藝術家合作發展原創動畫，以180度環形投影幕、體感裝置及聲光特效為演出主軸，隨劇情軸線推進，伴以聲光、雨水、震動、香氣等特效出現，給觀眾驚喜，觀賞劇場動畫的視覺與聽覺外，更有嗅覺、觸覺等五感體驗；劇場在全台巡演來到屏東，不容錯過。

文化處說，屏東演出共42場次，平日為「動畫體驗場」，每場次30分鐘，由「最棒的種子阿甘」及「水底寮圖書館」2齣動畫輪播，並有華語、台語、客語等母語多聲道，假日為「演員說書場」，將於60分鐘內演出2齣動畫「機器人流浪記」及「紅鼻仔大冒險」，透過說書人演員精彩肢體與聲音呈現，配合動畫演出，近距離互動對話，引導大小朋友深思探索。