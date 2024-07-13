澎湖「紅毛城武聖廟」 40年1次遶境祈安登場

澎湖四大古廟之一的「紅毛城武聖廟」，今天展開40年一次的祈安遶境大典，市區道路湧人潮，場面盛大。

澎湖「紅毛城武聖廟」今天舉行建廟340年慶祈安遶境大典，在澎湖縣長陳光復、議長陳毓仁、馬公市長黃健忠及武聖廟主委王照界等人施放起馬炮與扶轎後展開市區各友廟的遶境祈福。

紅毛城武聖廟主委王照界表示，今年適逢建廟340年，同時也是40年一次的遶境祈安活動，將一連進行至19日止，除了澎湖在地11家宮廟，還有來自高雄、台南、雲林、台北與台中等8間供奉文衡聖帝的宮廟、陣頭和花車等，跨海參與遶境大典，場面盛大，遶境大隊綿延數公里，警方出動大批警力管制道路交通，讓文衡聖帝遶境隊伍順利進行馬公市區祈安遶境活動。

王照界指出，馬公紅毛城武聖廟，建廟迄今有340年，屬於闔澎公廟性質的官廟，是澎湖四大古廟（天后宮、東甲北極殿、馬公水仙宮）之一，一般都稱紅毛城武聖廟或紅木埕關帝廟，主祀文衡聖帝神尊，廟內迄今保有「武聖廟大鐘」與「亘古無雙匾」、「超群絕倫匾」、「配義與道匾」等，印證宮廟年代久遠，深具文化歷史價值。