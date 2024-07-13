快訊

傘帶了嗎？15縣市大雨特報 大雷雨炸新北等5縣市

113分科地理／考生喊簡單！題組罕見「手繪氣候圖」 試題與解答看過來

北市幼兒園爆狼師「一年未停職」！蔣萬安說重話了

澎湖「紅毛城武聖廟」 40年1次遶境祈安登場

中央社／ 澎湖縣13日電

澎湖四大古廟之一的「紅毛城武聖廟」，今天展開40年一次的祈安遶境大典，市區道路湧人潮，場面盛大。

澎湖「紅毛城武聖廟」今天舉行建廟340年慶祈安遶境大典，在澎湖縣長陳光復、議長陳毓仁、馬公市長黃健忠及武聖廟主委王照界等人施放起馬炮與扶轎後展開市區各友廟的遶境祈福。

紅毛城武聖廟主委王照界表示，今年適逢建廟340年，同時也是40年一次的遶境祈安活動，將一連進行至19日止，除了澎湖在地11家宮廟，還有來自高雄、台南、雲林、台北與台中等8間供奉文衡聖帝的宮廟、陣頭和花車等，跨海參與遶境大典，場面盛大，遶境大隊綿延數公里，警方出動大批警力管制道路交通，讓文衡聖帝遶境隊伍順利進行馬公市區祈安遶境活動。

王照界指出，馬公紅毛城武聖廟，建廟迄今有340年，屬於闔澎公廟性質的官廟，是澎湖四大古廟（天后宮、東甲北極殿、馬公水仙宮）之一，一般都稱紅毛城武聖廟或紅木埕關帝廟，主祀文衡聖帝神尊，廟內迄今保有「武聖廟大鐘」與「亘古無雙匾」、「超群絕倫匾」、「配義與道匾」等，印證宮廟年代久遠，深具文化歷史價值。

澎湖縣 遶境 馬公

延伸閱讀

航港局推夏季旅展船遊套票 澎湖輪四天三夜六千元不到

澎湖救護直升機搶命 24小時內完成3起後送

桃園聖義堂周末盛大遶境11小時 7路口改道管制路線曝光

石泉國小職棒第一人 黃子豪第二輪成澎湖紀錄標竿

相關新聞

高雄氣爆10周年 地底仍有900多公里石化管線

2014年高雄氣爆奪走32條人命，本月滿10周年，代位求償官司仍進行中。地球公民基金會調查，高雄地底仍有900多公里石化...

高雄氣爆10周年 法扶總召孫健萍揭代位求償：賠得比國賠少

高雄氣爆將屆滿10周年，當年高雄市政府採取代位求償方式，讓受災戶提早回復生活常軌，但全案迄今纏訟，10年前擔任高雄氣爆案...

高雄氣爆10周年 陳其邁指借助數位科技全程監控管線

高雄氣爆事件將屆10周年，市內地下管線的安全再獲關注，高雄市長陳其邁今早對此表示，高市設有管線辦公室，全程監控，也配合3...

影／帆船接力環島航向金門 42學生體驗當「海賊王」

宜蘭縣岳明國中小攜手串聯全台臨海與離島36所學校，以接力的方式航向海洋的「攜手共創-航向蔚藍」計畫，於7月5日從學校鄰近...

高人氣「移動故事屋」暑假來屏東 聲光、味道、觸覺5D劇場新體驗

突破劇場現有框架，結合科技、藝術帶出展演新型態的親子劇場「移動故事屋」，全台巡演本月27日至8月9日進駐屏東演藝廳實驗劇...

高雄氣爆後89條工業管線減至71條 經發局：引入AI大數據管理

2014年高雄氣爆發生後，市府為了保護市民安全，將既有89條工業管線至今年陸續減少到71條，其中59條仍使用中，可使用智...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。