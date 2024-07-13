高雄氣爆10周年 地底仍有900多公里石化管線

2014年高雄氣爆奪走32條人命，本月滿10周年，代位求償官司仍進行中。地球公民基金會調查，高雄地底仍有900多公里石化業管線，穿越高雄14個行政區，在風險影響範圍內雄市民不計其數，今起舉辦氣爆論壇、工業小旅行及攝影展，盼讓公眾重新看見10年前石化氣爆事件。氣爆餘生的居民餘悸猶存，回憶過往猶如「世界末日」，希望能在安全環境中居住，地底最好都不要有管線。

高市所轄工業管線71條，總長度932公里。市長陳其邁表示，市府管線辦公室全程監控管線運用，所以當有一些狀況發生，也配合一些3D圖資建立，能夠迅速反應，另外也加強管線維護。長期做法涉及仁大工業區，石化循環園區或洲際二期的建立，才能夠解決高雄地下工業管線的問題。

三多路居民談起10年前的氣爆夜依然餘悸猶存，譚家母子說「很恐怖，像炸彈炸過，跟世界末日沒兩樣」，多年來住在這裡還是沒有安全感，希望安全第一，最好不要有工業管線存在。

地球公民基金會今天下午起舉辦系列活動，邀請中山大學社會學系副教授邱花妹、義守大學公共政策與管理學系副教授吳明孝、高雄科技大學造船、海洋工程系副教授洪文玲及高市經發局副局長王宏榮等人參與。從法制、治理與社會等多重面向回顧氣爆事件，了解工業管線的管理現況，思考社區知情權及城市發展。