高流藍寶石大歌廳故事展 珍貴展品與經典秀服一次看

高流2024藍寶石大歌廳演唱會將於8月3日、4日登場，為回饋購票歌迷，憑演唱會門票可免費預約看8月6日推出的藍寶石大歌廳「秀場傳奇」故事展，首度曝光百件展品及經典秀服。

高雄流行音樂中心新聞稿表示，已購票民眾可憑演唱會門票在今年底前免費預約看展，並提前於演唱會舉辦期間搶先看，透過兩大展區內的8組訪談、11套經典秀服及超過百件珍貴展品展示，民眾可走進時光隧道飽覽藍寶石秀場時代風華，共同見證這段台灣音樂與娛樂產業的重要歷程。

高流執行長丁度嵐表示，「秀場傳奇」故事展是高流今年度推動的「大寶石」計畫中3大重要內容之一，高流與專業策展團隊耗時搜羅超過百件的各式珍貴文物，民眾可更全面認識藍寶石大歌廳的璀璨風華，一窺當年藝人們「說學逗唱」的精彩表演。

高流表示，「秀場傳奇」展位於高流音浪塔高音塔6樓，採全預約制，故事展是藍寶石大歌廳1991年底結束營業後，首度大規模系統性整理的特展，聚焦在藍寶石舞台上的演藝風華。展場分成「演」及「唱」兩大展區，盤點藍寶石興衰大事記。

展覽也重現藍寶石大歌廳藝人豬哥亮、黃西田、余天、李亞萍、廖峻、澎澎、康弘等人「演」的底蘊，以及美黛、林沖、陳美鳳、洪榮宏等人「唱」的魅力。

高流說明，「秀場傳奇」故事展今天中午起開放線上預約，未購買演唱會門票但想看展的民眾，可上網登記預約，展出時間為週二至週日上午10時30分至下午5時50分，每天共9場次，每場次觀賞時間為40分鐘，展覽採全預約制，全票168元、學生及團體票128元。