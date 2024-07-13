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高雄氣爆10周年 法扶總召孫健萍揭代位求償：賠得比國賠少

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
當年主張高雄氣爆案應採聲請國賠的法律扶助總召集人孫健萍，於2014年11月曾陪同受災戶赴雄檢提告。圖／孫健萍提供
當年主張高雄氣爆案應採聲請國賠的法律扶助總召集人孫健萍，於2014年11月曾陪同受災戶赴雄檢提告。圖／孫健萍提供

高雄氣爆將屆滿10周年，當年高雄市政府採取代位求償方式，讓受災戶提早回復生活常軌，但全案迄今纏訟，10年前擔任高雄氣爆案法律扶助總召集人的孫健萍近日則指，選擇國賠的受災戶不僅勝訴，獲賠比市府當初代位求償還高，凸顯當年高雄市政府主張的代位求償作法，未顧及受災戶最佳利益。

孫健萍說，當年市府採取「代位求償」作法處理高雄氣爆案，但判賠金額，並未出現高雄市政府當年強調的「少補」情況。他表示，當時選擇國賠受災戶，在2018年全部勝訴，獲賠金額比代位求償還高。

他舉例，高女士若循代位求償作法，只能核定3.6萬多元，國賠卻賠16.8萬，差距4.5倍；陳女士代位求償核定2.6萬，國賠金額達21.5萬相差8倍；其中一名吳姓警官急診掛號費570元，國賠賠逾10萬元，相差高達187倍。

孫健萍指高市府提的「代位求償」，投入龐大的司法資源來脫免、降低高雄市政府自身責任，對受災戶的賠償卻斤斤計較，未顧及受災戶的最佳利益。他更提及，墊支善款迄今已近十年未歸墊，呼籲共同加害者，應按責任比例儘速歸墊善款；預先保留長期復健者醫療及生活所需後，應儘速按照受災戶請求金額比例發放，才符合捐款者直接幫助受災戶的初衷。

高市府表示，市府分6大案為受災戶提起代位求償訴訟迄今，歷時逾9年尚未確定，顯示本計畫有效避免民眾直接面對冗長訴訟之苦。

國賠 氣爆 高雄市

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