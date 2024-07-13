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金門大膽島7月27日至10月31日試營運 業者推觀光遊程

中央社／ 金門13日電

金門軍事景點大膽島因故暫停營業2年後，將於7月27日至10月31日開放試營運，縣府表示，與民間業者合作規劃服務，並結合藍色公路（大橋至廈門巡航），享受多樣化遊程。

軍事景點大膽島屬於金門縣烈嶼鄉，因與中國廈門僅有4400公尺之遙，在兩岸軍事緊張年代被譽為「前線中的前線」，遊客在抵達小金門後，還需要搭船才能一窺此戰地秘境。

金門縣政府自民國107年推動大膽島遊程，但過程因受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響暫停開放。111年曾短暫營運2.5個月，隨後又因相關設施問題再次暫停營運整備至今。

縣府去年12月13日公告「大膽島旅遊管理計畫」，採自由市場模式開放船舶業者申請經營方案審查，2家業者提計劃獲得許可，將自今年7月27日至10月31日試營運，期間每週一為休島整備時間，不開放登島申請。

金門縣長陳福海指示觀光處研議優化大膽島遊程，經多方盤點重啟旅遊計畫，也導入自由市場模式與民間業者合作營運，提升觀光服務品質。同時也安排大膽島解說員回訓提升品質，確保遊客能深入了解島上歷史、文化及自然生態。

觀光處指出，因應島上特殊環境，業者也將持續規劃精美遊程、飲食等服務，並結合藍色公路（大橋至廈門巡航）提升旅遊體驗和服務品質，讓遊客除大膽島外享受更多附加遊程，享受多樣化體驗。也期盼大膽島重新開放成為旅遊熱點，重新煥發觀光活力，吸引更多遊客，推動金門縣觀光產業發展。

大膽島 廈門 金門

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