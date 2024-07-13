高雄氣爆10周年 陳其邁指借助數位科技全程監控管線

高雄氣爆事件將屆10周年，市內地下管線的安全再獲關注，高雄市長陳其邁今早對此表示，高市設有管線辦公室，全程監控，也配合3D圖資等數位方式，加強管線的安全，其次呼應淨零轉型，縮短從原料到生產運輸的碳足跡，進一步確保空氣器質與管線安全。

針對地下管線問題，陳其邁說，高雄市有管線辦公室，全程監控管線的運用，狀況發生時，也配合3D圖資的建立迅速反映，長期的作法則牽涉到仁大等石化工業區或循環園區的建置，才能徹底解決高雄地下管線的問題。

另配合數位轉型，高雄也將利用數位方式加強管線的安全，二方面推動循環經濟，淨零轉型，縮短從原料到生產運輸的碳足跡，確保空氣品質與管線的安全。

2014年7月31日高雄發生石化管線氣爆，造成嚴重死傷，高市府第一時間提出代位求償計畫， 3140名受災者在簽署債權讓與契約後，由市府分6大案提起代位求償訴訟迄今。

就在氣爆屆滿10年前夕，高雄高分院就6大案的其中一件宣判，認定中油無責、榮化與華運應連帶賠償市府2600多萬元及法定利息，但市府責任比例，由4成拉高雄8成。高市府對此表示，市府尊重司法判決，但對於法院未能公平追究肇事責任、釐清肇事原因仍深表遺憾。

「訴訟歷時逾9年尚未確定，顯示本計畫有效避免民眾直接面對冗長訴訟之苦」，但高雄市政府表示，市府負擔責任比例過重，推測二審判決認事用法仍是以20年前設置箱涵時將管線包覆為基礎，未審酌切斷箱涵施工與氣爆間的因果關係，且忽略追究中油、榮化及華運因大量利用該管線輸送丙烯營運獲得龐大利益，卻未善盡管線維護、管理及檢測責任，致管線淪為「孤兒管線」，才是氣爆的肇因。