高雄氣爆後89條工業管線減至71條 經發局：引入AI大數據管理

2014年高雄氣爆發生後，市府為了保護市民安全，將既有89條工業管線至今年陸續減少到71條，其中59條仍使用中，可使用智慧型管線檢測器實施檢測者，均已完成檢測。經發局說，會持續落實既有工業管線監理檢查及防災應變計畫，將以既有工業管線資訊數位化，並引入AI大數據管理。

經發局說，目前高雄市管轄的既有的工業管線有71條，長度932公里，市府在2015年6月15號公布高雄市既有工業管線自治條例、2015年7月16日公布高雄市既有工業管線管理維護辦法及高雄市既有工業管線監理檢查費收費辦法，作為管理既有工業管線的法源基礎，落實工業管線所有人自主管理及使用者付費精神。

經發局表示，既有工業管線業者應參考國際標準規範，在每年10月31號前，提出下一年度針對管線維護與運作的計畫，每年1月31號前提出前一年度工業管線維護及檢測情形總報告書。計畫必須包括以5年為一周期的管線安全實施完整性評估報告執行步驟，業者所建立管線資訊管理系統的相關資料登錄、維護及核對，及建置管線操作監控系統、擬定管線巡檢管理計畫、管線防蝕措施及維護保養計畫等。

經發局主秘陳怡良說，現有71條管線包括使用中59條、停用9條、備用3條，輸送化學品包括乙烯、丙烯、丁烯、丁二烯、氮氣、氫氣、甲烷、原水等10多項，市府管線業者收取監理檢查費，專款專用在工業管線監理檢查及防災應變計畫，也委託工研院團隊執行建置工業管線圖資查詢系統及工業管線維護管理資訊雲端平台。

陳怡良說，2015年8月成立高雄市管線安全辦公室，開始全年365天24小時不間斷地進行管線營運監管與緊急應變的勤務，隨時因應可能接獲不明異味通報的狀況發生。管線業者也須配合管理計畫，每日執行1次以上巡管作業，並配合施工挖掘派員駐守，防止管線破壞。台灣位處活動頻繁的板塊地震帶，市府特別制定地震後巡管機制。

陳怡良表示，目前所有市區使用中的既有工業管線均已完整建立3D管線路徑數據的圖資系統，可發揮提供管線事故緊急應變過程中所需管線空間位置資訊，提升管線位置快速定位與偵測的能力。經發局網站也公布適合一般大眾使用的「高雄市工業管線查詢系統」，高雄市民可查詢居住所在地有無既有工業管線經過。

陳怡良說，為兼顧工業發展及城市安全，首要目標是提升管線維運安全，市府持續推動「高雄市既有工業管線監理檢查及防災應變計畫」，加強工業管線資訊數位化轉型、數據雲端平台化、持續建置與精進圖資3D化工作。