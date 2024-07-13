高市青年局音樂職場體驗 前進KKBOX

高市青年局音樂品牌「高速青春」職場體驗，今年首次走入台灣業界指標性音樂串流平台KKBOX，體驗音樂產業工作環境和氛圍，還安排音樂版權、行銷企劃、社群編輯等職位模擬面試。

高雄市青年局今天發布新聞稿表示，今年高速青春首場職場體驗走出高雄，北上參訪音樂串流平台KKBOX。科科科技KKCompany Technologies為亞洲最大AI多媒體科技集團，以多媒體串流、數位雲端、AI應用為營運核心，也是台灣音樂串流的領導品牌。

青年局表示，今年活動一開放報名，就吸引具有音樂創作才華、行銷企劃背景的青年報名參加。活動還有企業簡介成長歷程、空間導覽，讓有志朝音樂發展的學員，一窺線上音樂串流的神秘面紗，開拓眼界。

青年局表示，學員參訪過程，除了體驗音樂產業職場環境、聆聽企業成長歷程，也認識音樂串流產業的運作模式、串流技術延伸應用，還針對學員指導音樂產業的履歷健檢和面試技巧等，並與來自全台各校KKBOX校園大使互動。

科科科技音樂串流業務群總經理葉展昀表示，與熱愛音樂產業的學員面對面交流，不僅僅是單方面分享企業端事業發展，從學員與KKBOX校園大使所激盪的火花和創新想法中，更深刻感受到學員對音樂領域的高度熱情與感染力，期待未來有更多與職場體驗相關的交流活動。

學員鄒志強（J.M阿強）連續3年參加高速青春活動，他說，自己在工作之餘也玩饒舌音樂，最近計畫將自己的音樂上架到串流平台，此次參訪KKBOX讓他有機會從中獲取寶貴建議，有助提升創作能量與縮短摸索路徑，更能全方位地了解音樂產業生態。

學員莊舒婷剛從高雄大學畢業，她說，在學期間曾修過法學院的學分，通過這次職場體驗的訪談和引導，對音樂版權產生興趣，發覺原來過去所學能跟音樂產業做連結，有助未來職涯規劃，推薦給還在摸索方向的應屆畢業生。

青年局長張以理指出，「高速青春」做為培育創作樂團及幕後企劃人才的音樂品牌，4年來陸續挖掘新生代潛力樂團宇宙資料庫、鯊魚娃娃機、含金鵲、聽聽就好、夏璐璐、離岸流、肆胖客等，並持續與業界接軌推出培力訓練課程。

張以理說，以往職場體驗邀請業界和廠商進入高雄交流，今年首次帶領學員走訪音樂串流平台，讓喜歡音樂的學員實際接觸音樂產業樣貌，更加了解音樂背後的產業鏈，獲取新視野。

青年局說明，高速青春職場體驗活動不斷創新與升級，提供更多學習與成長的管道，讓青年爬得更高、看得更遠，第二場次職場體驗將在18日開箱高雄流行音樂中心，帶領學員深度了解場館營運實務，解鎖海音館音響聲音體驗，報名人數已額滿，後續將會持續推出更多場次，有興趣青年可密切關注。