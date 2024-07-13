高捷RK1西基地 聯開案簽約

高雄岡山路竹延伸線RK1站（西基地）土地聯合開發案，達麗建設將投資27億興建地下4樓，地上23樓住商綜合大樓，昨與市府簽約，承諾2029年如期完工。副市長林欽榮指此案將岡山正式納入高捷生活圈，未來可望發展成在地門戶，RK1東基地開發案也將於本月底公告招商。另配合岡山捷運站啟用，市府興建的跨岡火車站天橋，預計7月底前完成，讓後站民眾搭捷運更方便。

高市副市長林欽榮說，捷運岡山站6月30日試營運，已吸引3萬人次搭乘，日平均運量3028人次，市府與達麗建設簽訂的RK1站西基地土地開發案契約，是繼O4、O13、Y10等案之後第4個捷運聯開案。加上近期將簽約的R20聯開案，5案投資總額達253億，可挹注高市府144億元從事建設。RK1岡山站西基地順利招商並簽約，正是岡山發展的起手式

高雄捷運局長吳嘉昌表示，RK1西基地面積3498平方公尺，達麗將投資27.15億元，建造地下4層、地上23層住商綜合大樓，未來建物將與RK1站西出口共構，引入店鋪、住宅、健身中心及公共托嬰中心等設施，預訂明年元月核發建照。

謝志長說，2000年返台首次搭高雄捷運，青埔及岡山站旅次少得可憐，與國外人流在地鐵流竄景象大相逕庭，但基於回饋鄉里仍決定投資開發，先在橋頭推大樓建案，之後投資達麗米樂商場，發現其實螺絲產業聚集的岡山區消費力強勁，後勢可為。RK1案會如期完工，「絕不漏氣」。