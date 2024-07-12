與內政部達共識 澎湖縣將提國土功能分區圖草案
內政部次長董建宏今天率隊，拜會澎湖縣副縣長林皆興後達成共識，澎湖縣政府將會盡速提報國土功能分區圖草案到內政部審議；盼透過國土計畫推動，讓澎湖生活及發展更貼近民眾需求與期待。
內政部透過新聞稿指出，林皆興也在會中表達，澎湖縣為照顧在地無自有住屋者，讓民眾得以依縣府所訂的作業要點在自有農牧用地、養殖或林業用地興建住宅，這狀況普遍存在澎湖縣內，因此盼國土計畫法上路後，能保障民眾居住權益。
董建宏說，現行公告實施的澎湖縣國土計畫，已訂有相關因應策略，未來可進一步透過鄉村地區整體規畫，以推動居住、公共設施布建等合宜措施，提升整體生活品質，促進在地發展。
董建宏表示，在民國110年公告實施的澎湖縣國土計畫，縣府已指認未來住商用地發展總量，針對在地特有的聚落居住行為，訂定土地使用管制原則及配套措施，這部分內政部予以尊重，後續也會就此架構進行審議。
董建宏說，此外澎湖目前有6鄉正在辦理鄉村地區整體規畫作業，可依據轄內實際發展需求，畫設適宜居住範圍及配置必要公共設施，內政部會支持及協助，盼透過國土計畫推動，讓澎湖生活及發展更貼近民眾需求與期待。
董建宏強調，為使國土計畫能在明年4月底如期上路，內政部會持續拜訪各縣市，進行意見交流及與社會溝通，讓地方關切議題可透過國土計畫審議機制，充分討論及處理。
另外，董建宏也與國家公園署副署長陳貞蓉拜會澎湖縣政府，討論澎湖南方四島國家公園議題。董建宏說，推動淨零碳排是國家公園未來工作重點，期盼和縣府、居民、學界、公民團體密切合作，進行自然與社會調查，促進南方四島生態保育及觀光發展。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言