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與內政部達共識 澎湖縣將提國土功能分區圖草案

中央社／ 台北12日電
內政部次長董建宏（左2）12日率隊拜會澎湖縣副縣長林皆興，會中雙方達成共識，澎湖縣政府將會儘速提報國土功能分區圖草案到內政部審議。（內政部提供）中央社
內政部次長董建宏（左2）12日率隊拜會澎湖縣副縣長林皆興，會中雙方達成共識，澎湖縣政府將會儘速提報國土功能分區圖草案到內政部審議。（內政部提供）中央社

內政部次長董建宏今天率隊，拜會澎湖縣副縣長林皆興後達成共識，澎湖縣政府將會盡速提報國土功能分區圖草案到內政部審議；盼透過國土計畫推動，讓澎湖生活及發展更貼近民眾需求與期待。

內政部透過新聞稿指出，林皆興也在會中表達，澎湖縣為照顧在地無自有住屋者，讓民眾得以依縣府所訂的作業要點在自有農牧用地、養殖或林業用地興建住宅，這狀況普遍存在澎湖縣內，因此盼國土計畫法上路後，能保障民眾居住權益。

董建宏說，現行公告實施的澎湖縣國土計畫，已訂有相關因應策略，未來可進一步透過鄉村地區整體規畫，以推動居住、公共設施布建等合宜措施，提升整體生活品質，促進在地發展。

董建宏表示，在民國110年公告實施的澎湖縣國土計畫，縣府已指認未來住商用地發展總量，針對在地特有的聚落居住行為，訂定土地使用管制原則及配套措施，這部分內政部予以尊重，後續也會就此架構進行審議。

董建宏說，此外澎湖目前有6鄉正在辦理鄉村地區整體規畫作業，可依據轄內實際發展需求，畫設適宜居住範圍及配置必要公共設施，內政部會支持及協助，盼透過國土計畫推動，讓澎湖生活及發展更貼近民眾需求與期待。

董建宏強調，為使國土計畫能在明年4月底如期上路，內政部會持續拜訪各縣市，進行意見交流及與社會溝通，讓地方關切議題可透過國土計畫審議機制，充分討論及處理。

另外，董建宏也與國家公園署副署長陳貞蓉拜會澎湖縣政府，討論澎湖南方四島國家公園議題。董建宏說，推動淨零碳排是國家公園未來工作重點，期盼和縣府、居民、學界、公民團體密切合作，進行自然與社會調查，促進南方四島生態保育及觀光發展。

內政部 國家公園 澎湖縣

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