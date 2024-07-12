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內政部說明國土計畫法 澎縣盼保障離島居住權益

中央社／ 澎湖縣12日電

內政部次長董建宏今天赴澎湖，說明明年4月實施的國土計畫法澎湖縣副縣長林皆興則表示，盼未來國土計畫法上路後，能繼續保障離島民眾居住權益。

董建宏今天率隊拜會澎湖縣副縣長林皆興。林皆興指出，澎湖縣為照顧在地無自有住屋者，讓民眾得以依縣府所訂之作業要點在自有農牧用地、養殖或林業用地興建住宅，這狀況普遍存在澎湖縣內，因此，盼未來國土計畫法上路後，能繼續保障離島民眾居住權益。

董建宏表示，澎湖「農變建」機制，於110年公告實施的澎湖縣國土計畫已訂有相關因應機制，未來可透過鄉村地區整體規劃，引導居住、公共設施空間配置等合宜措施，提升整體生活品質及促進在地發展，也請縣府能儘速提報國土功能分區圖草案至內政部審議，同時持續與地方民眾溝通、凝聚共識。

董建宏補充說明，尊重澎湖縣農變建因地制宜的特殊性，保障澎湖縣居民自建自住的居住權利，未來透過鄉村地區整體規劃訂定澎湖的土地使用管制原則，在總量管制下，規範公共設施建置，有計畫性引導開發，提升在地居住品質。

董建宏表示，有關澎湖縣政府提及保安林解編議題，因涉及其他部會業務也會交由各機關積極研議，並強調為使國土計畫能在明年4月底如期上路，內政部會持續拜訪各縣市進行意見交流及與社會大眾溝通，讓地方關切的議題可以透過國土計畫審議機制充分討論及處理。

董建宏表示，有關南方四島國家公園劃設禁漁區，與當地居民賴以維生的傳統漁業生存，未來通盤檢討時，如何在海洋生態保育與保障當地人民生活取得均衡係重要課題。居民於南方四島範圍內潮間帶從事傳統採集，如撿拾螺貝、採集海菜、紫菜等，或可訂定適度總量管制，在漁民生計與生態保育間取得平衡。爭取計劃對於澎湖海域進行海洋資源調查，引進社會公民參與、善用企業ESG，共同為海洋保育漁業資源復育，共盡心力。

國土計畫法 機制 澎湖縣

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