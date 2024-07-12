金門漁民節表揚 吳增允：為大家創造更安全的漁業生活環境

金門縣今天舉行漁民節表揚活動，會中頒獎表揚模範漁民等獎項，肯定漁民為漁業發展的奉獻，行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允在致詞時也提到，最近金廈水域不平靜，遭受到一些困難跟挑戰，好在海岸巡弟兄不辭辛勞的積極面對外，政府相關部門也積做出相應措施，以確保我們的水域安全，為大家創造一個更安全的漁業生活環境。

這項頒獎典禮今天假社會福利館演藝廳舉辦，包括漁業署科長謝勝雄、全國漁會專員林奇恩、縣府參議呂清福、農會理事長暨議員許玉昭、行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、縣府建設處長黃儒新等人，都到場與漁民同樂。

活動首由金城家政班與中正國小舞蹈社精彩的舞蹈表演，為漁民節慶祝大會揭開序幕；金門區漁會理事長陳水義在致詞時表示，今年向漁業署爭取400多萬，將整修金城漁會超市及動線規劃，讓民眾購物更方便，回饋會員及為會員爭取更多福祉。

參議呂清福則說，金門四面環海，資源豐富，現在漁業已進入科技時代，早期漁業靠勞力，出海需觀天象，現今漁民出海則看氣象，並有GPS衛星定位系統，使得漁業更科技化，感謝漁業署的協助，希望中央對於金門地區漁業更多支持與協助，讓地區漁業更加現代與科技化的發展和進步。他也提到，產銷是未來漁業發展要面對的課題，希望政府能協助漁民行銷新鮮漁貨，增加漁民收入。